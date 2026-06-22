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Чи можна відмовитися від податкової соціальної пільги: роз’яснення

20:50, 22 червня 2026
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Платники податку на доходи фізичних осіб мають право самостійно відмовитися від податкової соціальної пільги.
Чи можна відмовитися від податкової соціальної пільги: роз’яснення
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Правом на податкову соціальну пільгу можуть скористатися працівники, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років та отримують заробітну плату від одного роботодавця. Така пільга дозволяє зменшити суму доходу, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб.

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За яких умов застосовується пільга

У 2026 році граничний розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4660 гривень на одну дитину. Цей показник визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 3328 гривень, помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Для батьків, які виховують кількох дітей, граничний дохід збільшується пропорційно їх кількості. Наприклад, для двох дітей він становить 9320 гривень, а для трьох дітей — 13 980 гривень.

Який розмір податкової соціальної пільги

У 2026 році розмір податкової соціальної пільги становить 1664 гривні на кожну дитину, що дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно, для працівника, який виховує двох дітей, сума пільги становитиме 3328 гривень, а для трьох дітей — 4992 гривні. Саме на цю суму зменшується оподатковуваний дохід, що дає змогу сплачувати менше податку із заробітної плати.

Для застосування податкової соціальної пільги працівнику необхідно подати роботодавцю відповідну заяву та документи, які підтверджують наявність дітей. Після цього роботодавець враховуватиме право працівника на пільгу під час нарахування заробітної плати.

Як відмовитися від податкової соціальної пільги

Стаття 169 Податкового кодексу України передбачає, що платник податку на доходи фізичних осіб може самостійно відмовитися від використання податкової соціальної пільги. Для цього необхідно подати роботодавцю заяву про відмову від її застосування.

Оскільки законодавством не встановлено єдиної затвердженої форми такого документа, заява може бути складена у довільній формі.

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