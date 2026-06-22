Можно ли отказаться от налоговой социальной льготы: разъяснение

Плательщики налога на доходы физических лиц вправе самостоятельно отказаться от налоговой социальной льготы.

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Правом на налоговую социальную льготу могут воспользоваться работники, которые содержат двух и более детей в возрасте до 18 лет и получают заработную плату от одного работодателя. Такая льгота позволяет уменьшить сумму дохода, с которой удерживается налог на доходы физических лиц.

При каких условиях применяется льгота

В 2026 году предельный размер заработной платы, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет 4660 гривен на одного ребенка. Этот показатель определяется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 3328 гривен, умноженного на коэффициент 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

Для родителей, воспитывающих нескольких детей, предельный доход увеличивается пропорционально их количеству. Например, для двух детей он составляет 9320 гривен, а для трех детей — 13 980 гривен.

Какой размер налоговой социальной льготы

В 2026 году размер налоговой социальной льготы составляет 1664 гривны на каждого ребенка, что равно 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного налогового года.

Соответственно, для работника, воспитывающего двух детей, сумма льготы составит 3328 гривен, а для трех детей — 4992 гривны. Именно на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход, что позволяет платить меньше налога с заработной платы.

Для применения налоговой социальной льготы работнику необходимо подать работодателю соответствующее заявление и документы, подтверждающие наличие детей. После этого работодатель будет учитывать право работника на льготу при начислении заработной платы.

Как отказаться от налоговой социальной льготы

Статья 169 Налогового кодекса Украины предусматривает, что плательщик налога на доходы физических лиц может самостоятельно отказаться от использования налоговой социальной льготы. Для этого необходимо подать работодателю заявление об отказе от ее применения.

Поскольку законодательством не установлена единая утвержденная форма такого документа, заявление может быть составлено в произвольной форме.

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