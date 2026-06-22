  1. В Украине

Можно ли отказаться от налоговой социальной льготы: разъяснение

20:50, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Плательщики налога на доходы физических лиц вправе самостоятельно отказаться от налоговой социальной льготы.
Можно ли отказаться от налоговой социальной льготы: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правом на налоговую социальную льготу могут воспользоваться работники, которые содержат двух и более детей в возрасте до 18 лет и получают заработную плату от одного работодателя. Такая льгота позволяет уменьшить сумму дохода, с которой удерживается налог на доходы физических лиц.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

При каких условиях применяется льгота

В 2026 году предельный размер заработной платы, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет 4660 гривен на одного ребенка. Этот показатель определяется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 3328 гривен, умноженного на коэффициент 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

Для родителей, воспитывающих нескольких детей, предельный доход увеличивается пропорционально их количеству. Например, для двух детей он составляет 9320 гривен, а для трех детей — 13 980 гривен.

Какой размер налоговой социальной льготы

В 2026 году размер налоговой социальной льготы составляет 1664 гривны на каждого ребенка, что равно 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного налогового года.

Соответственно, для работника, воспитывающего двух детей, сумма льготы составит 3328 гривен, а для трех детей — 4992 гривны. Именно на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход, что позволяет платить меньше налога с заработной платы.

Для применения налоговой социальной льготы работнику необходимо подать работодателю соответствующее заявление и документы, подтверждающие наличие детей. После этого работодатель будет учитывать право работника на льготу при начислении заработной платы.

Как отказаться от налоговой социальной льготы

Статья 169 Налогового кодекса Украины предусматривает, что плательщик налога на доходы физических лиц может самостоятельно отказаться от использования налоговой социальной льготы. Для этого необходимо подать работодателю заявление об отказе от ее применения.

Поскольку законодательством не установлена единая утвержденная форма такого документа, заявление может быть составлено в произвольной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая Украина льготы ГНС налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

Проверки оборонных закупок теперь зависят от риска: как будет работать новая система

Правительство определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и ввело прямой запрет на вмешательство в его оперативную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]