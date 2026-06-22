На кордоні ЄС можуть затримати ваші гроші: які дані доведеться розкрити про свої кошти

Правила перевезення готівки через кордон ЄС.

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Усі мандрівники, які ввозять або вивозять з території ЄС готівку на суму 10 000 євро або більше (або її еквівалент в інших валютах, облігаціях, акціях чи дорожніх чеках), повинні подати декларацію про готівку.

Такі заходи є частиною зусиль ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Як зазначається у роз’ясненні Європейського Союзу, обов’язок декларування поширюється не лише на банкноти та монети, а й на інші активи, які вважаються готівкою. Зокрема, йдеться про дорожні чеки, векселі, поштові перекази, а також золоті монети із вмістом золота не менше 90% та золоті зливки або самородки із вмістом золота від 99,5%.

Митні органи держав-членів ЄС мають право перевіряти мандрівників, їхній багаж та транспортні засоби, а також затримувати незадекларовані кошти.

Крім того, контроль поширюється і на так звану готівку без супроводу. Якщо ви не подасте декларацію (або декларацію про розкриття інформації у випадку готівки без супроводу на вимогу митних органів) щодо суми 10 000 євро або більше, або якщо є ознаки зв’язку коштів зі злочинною діяльністю, готівка може бути затримана, а до вас можуть бути застосовані санкції. У самій декларації про готівку зазначається детальна інформація про економічне походження коштів та їхнє майбутнє використання.

У ЄС наголошують, що митники можуть вживати заходів навіть щодо сум менших за 10 тисяч євро, якщо існують підозри про зв’язок коштів зі злочинною діяльністю.

Для декларування використовується єдина форма декларації про готівку, яка діє в усіх країнах Євросоюзу. Її необхідно заповнити мовою держави, через яку особа в’їжджає до ЄС або залишає його територію.

Якщо готівка перевозиться від імені компанії, у декларації потрібно зазначити найменування юридичної особи. Для груп мандрівників ліміт у 10 тисяч євро застосовується окремо до кожного пасажира.

Також обов’язок декларування поширюється на неповнолітніх осіб через їхніх батьків або законних представників, а також на осіб під опікою.

У разі порушення правил можливе не лише затримання коштів, а й застосування адміністративних санкцій. Кожна країна ЄС самостійно визначає вид та розмір покарання, але воно має бути ефективним, пропорційним і стримувальним.

У Європейському Союзі також попереджають, що окремі держави-члени можуть встановлювати додаткові національні правила щодо переміщення готівки між країнами ЄС або навіть усередині країни. Тому перед поїздкою рекомендується перевіряти актуальні вимоги конкретної держави.

Інформація, зазначена у деклараціях, зберігатиметься компетентними органами протягом п’яти років та може передаватися національним підрозділам фінансової розвідки. У визначених законом випадках дані також можуть бути передані до Європейської прокуратури, Європолу та інших уповноважених органів ЄС.

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