У «Паспортних сервісах» розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою BankID
З 22 червня в центрах «Паспортний сервіс» розпочинається тестовий режим підтвердження особи за допомогою системи BankID Національного банку України. Про це повідомило Державне підприємство «Документ».
Зазначається, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.
«Цей крок є частиною нашої стратегії із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг, що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами.
Система BankID НБУ - це сучасний і безпечний спосіб онлайн-ідентифікації через українські банківські установи.
Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет», - йдеться у заяві.
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