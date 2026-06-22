У «Паспортних сервісах» розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою BankID

ДП «Документ» запровадило верифікацію через систему BankID НБУ для запису в електронну чергу.

Фото: pasport.org.ua

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З 22 червня в центрах «Паспортний сервіс» розпочинається тестовий режим підтвердження особи за допомогою системи BankID Національного банку України. Про це повідомило Державне підприємство «Документ».

Зазначається, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.

«Цей крок є частиною нашої стратегії із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг, що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами.

Система BankID НБУ - це сучасний і безпечний спосіб онлайн-ідентифікації через українські банківські установи.

Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет», - йдеться у заяві.

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