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Чи є черги на виїзд з України 22 червня: у ДПСУ повідомили про ситуацію

09:24, 22 червня 2026
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Найбільше черг у пунктах пропуску «Устилуг», «Краківець», «Дзвінкове» та «Лужанка».
Чи є черги на виїзд з України 22 червня: у ДПСУ повідомили про ситуацію
Фото: ДПСУ
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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило ситуацію з чергами перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 09:00 22 червня.

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«Рекомендуємо враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску», - заявили у ДПСУ.

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 10 л/а, 0 автоб., 90 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Малі Селменці» - 0 л/а,  0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

«Тиса» - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» - 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Вилок» -  20 л/а, 0 пішоходів;

«Велика Паладь» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне»  - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Дяківці» - 8 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а.

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Державна прикордонна служба

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