Чи є черги на виїзд з України 22 червня: у ДПСУ повідомили про ситуацію
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило ситуацію з чергами перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 09:00 22 червня.
«Рекомендуємо враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску», - заявили у ДПСУ.
Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» - 10 л/а, 0 автоб., 90 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Нижанковичі» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Малі Селменці» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
«Тиса» - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» - 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
«Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів;
«Велика Паладь» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
«Дяківці» - 8 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а.
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