Не повідомили про мету в’їзду — не отримаєте захист: правила отримання тимчасового захисту в Польщі

Що потрібно зробити протягом 30 днів.

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Посольство України в Польщі звернуло увагу громадян на важливі умови отримання тимчасового захисту на території Польщі та попередило про ризик втратити право на цей статус через недотримання встановленої процедури.

У диппредставництві зазначили, що українці, які прибувають до Польщі у звʼязку з агресією Росії та планують скористатися тимчасовим захистом, повинні повідомити про це співробітника Прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю.

Після в’їзду до країни необхідно протягом 30 днів звернутися до будь-якого управління гміни (urząd gminy) для подання заяви на отримання номера PESEL зі статусом UKR.

Для оформлення такого статусу заявник повинен пред’явити дійсний проїзний документ (паспорт).

У посольстві наголосили, що якщо під час перетину кордону особа не повідомить про мету в’їзду, пов’язану з евакуацією через війну, або не оформить номер PESEL зі статусом UKR упродовж 30 днів, вона не зможе отримати тимчасовий захист у Польщі.

Також дипломати вказали категорію осіб, які не мають права на отримання такого статусу. Зокрема, тимчасовий захист не надається особам, які вже мають дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання (зокрема т. зв. «CUKR»), статус біженця, додатковий захист, згоду на толероване перебування або згоду на перебування з гуманітарних міркувань.

Крім того, отримати тимчасовий захист не можуть особи, які подали в Польщі заяву про надання міжнародного захисту, отримали тимчасовий захист на території іншої держави Європейського Союзу, мають польське громадянство або громадянство іншої держави Європейського Союзу, в'їхали на територію Польщі на підставі дозволу на перетин кордону у межах малого прикордонного руху.

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