  1. В Україні

Не повідомили про мету в’їзду — не отримаєте захист: правила отримання тимчасового захисту в Польщі

10:01, 22 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що потрібно зробити протягом 30 днів.
Не повідомили про мету в’їзду — не отримаєте захист: правила отримання тимчасового захисту в Польщі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство України в Польщі звернуло увагу громадян на важливі умови отримання тимчасового захисту на території Польщі та попередило про ризик втратити право на цей статус через недотримання встановленої процедури.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У диппредставництві зазначили, що українці, які прибувають до Польщі у звʼязку з агресією Росії та планують скористатися тимчасовим захистом, повинні повідомити про це співробітника Прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю.

Після в’їзду до країни необхідно протягом 30 днів звернутися до будь-якого управління гміни (urząd gminy) для подання заяви на отримання номера PESEL зі статусом UKR.

Для оформлення такого статусу заявник повинен пред’явити дійсний проїзний документ (паспорт).

У посольстві наголосили, що якщо під час перетину кордону особа не повідомить про мету в’їзду, пов’язану з евакуацією через війну, або не оформить номер PESEL зі статусом UKR упродовж 30 днів, вона не зможе отримати тимчасовий захист у Польщі.

Також дипломати вказали категорію осіб, які не мають права на отримання такого статусу. Зокрема, тимчасовий захист не надається особам, які вже мають дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання (зокрема т. зв. «CUKR»), статус біженця, додатковий захист, згоду на толероване перебування або згоду на перебування з гуманітарних міркувань.

Крім того, отримати тимчасовий захист не можуть особи, які подали в Польщі заяву про надання міжнародного захисту, отримали тимчасовий захист на території іншої держави Європейського Союзу, мають польське громадянство або громадянство іншої держави Європейського Союзу, в'їхали на територію Польщі на підставі дозволу на перетин кордону у межах малого прикордонного руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Польща паспорт Україна документи війна захист

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]