Європу накрила потужна спека: температура сягає до 40°C, скасовують потяги та рятують тварин

Масштабна хвиля спеки охопила більшу частину Європи.

Фото: 24tv.ua

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Сильна хвиля спеки охопила більшу частину Європи 21 червня. Температура повітря наблизилася до 40 градусів Цельсія, що змусило владу багатьох країн оголосити загальнонаціональні попередження, а також призвело до перебоїв у роботі транспорту та негативних наслідків для дикої природи й туристичних об’єктів, пише Reuters.

Спекотна хвиля, яка припала на день літнього сонцестояння у Північній півкулі та традиційний початок трьох найспекотніших місяців року, викликала занепокоєння щодо раннього та тривалого періоду екстремальної погоди.

Після кількох днів із температурою понад 35°C італійська влада оголосила червоний рівень небезпеки у восьми містах, зокрема в Болоньї, Флоренції, Мілані та Турині.

У Римі паломники на площі Святого Петра використовували парасолі, щоб захиститися від палючого сонця, поки Папа Римський проводив традиційну недільну молитву з вікна Апостольського палацу.

Метеорологи пояснюють різке підвищення температури надходженням гарячих повітряних мас із Сахари, які підсилює потужна система високого тиску, відома як «африканський антициклон».

За словами синоптиків, ця система створила так званий «тепловий купол», який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою і дозволяє температурі підвищуватися день за днем.

Іспанське метеорологічне агентство AEMET оголосило червоні та помаранчеві попередження в кількох регіонах країни. Там попередили, що на значній частині Піренейського півострова та острова Майорка температура перевищуватиме 39–40°C щонайменше до середини тижня.

У Франції скасовують потяги

Екстремальна спека вже почала впливати на роботу інфраструктури.

Голова французької залізничної компанії SNCF Жан Кастекс заявив на паризькому вокзалі Монпарнас, що залізнична мережа зазнає значного впливу через високі температури, які можуть пошкодити контактні лінії електропередач та спричинити деформацію рейок.

За його словами, для моніторингу стану мережі мобілізовано 3,5 тисячі працівників, ще 2 тисячі осіб залучать до аварійних ремонтів. Він закликав пасажирів із груп ризику відкласти поїздки.

Компанія скасувала 71 міжміський поїзд до понеділка на ключових маршрутах.

У Німеччині, де температура вже сягала 38°C, Німецька метеорологічна служба DWD попередила про сильні грози у східних регіонах, зокрема в Берліні, де зливи порушили проведення фестивалю Fête de la Musique просто неба.

Організаторам також довелося евакуювати територію тенісного турніру Berlin Open через сильний дощ і шквальний вітер. У цей час уболівальники очікували фінальний матч жіночого одиночного розряду між американкою Джессікою Пегулою та чешкою Ліндою Носковою.

Спека загрожує пташенятам

Про зростання навантаження повідомляють і центри порятунку тварин.

У центрі поблизу бельгійського міста Намюр заявили, що лише за останні кілька днів прийняли близько 150 тварин, які постраждали від перегріву. Особливо вразливими виявилися молоді птахи.

«Пташенята воліють вистрибнути з гнізда, ніж померти та буквально зваритися в ньому», — розповів засновник центру CREAVES Ромен де Єгер.

Він додав, що подібні установи по всій Бельгії працюють на межі можливостей через різке збільшення кількості постраждалих тварин.

Експерти зазначають, що ситуація відображає ширшу тенденцію: через зміну клімату хвилі спеки в Європі стають дедалі частішими та інтенсивнішими.

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