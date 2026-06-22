Европу накрыла мощная жара: температура приближается к 40°C, отменяют поезда и спасают животных

Масштабная волна жары охватила большую часть Европы.

Фото: 24tv.ua

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Сильная волна жары охватила большую часть Европы 21 июня. Температура воздуха приблизилась к 40 градусам Цельсия, что вынудило власти многих стран объявить общенациональные предупреждения, а также привело к перебоям в работе транспорта и негативным последствиям для дикой природы и туристических объектов, пишет Reuters.

Волна жары, пришедшаяся на день летнего солнцестояния в Северном полушарии и традиционное начало трех самых жарких месяцев года, вызвала обеспокоенность по поводу раннего и продолжительного периода экстремальной погоды.

После нескольких дней с температурой выше 35°C итальянские власти объявили красный уровень опасности в восьми городах, в том числе в Болонье, Флоренции, Милане и Турине.

В Риме паломники на площади Святого Петра использовали зонты, чтобы защититься от палящего солнца, пока Папа Римский проводил традиционную воскресную молитву из окна Апостольского дворца.

Метеорологи объясняют резкое повышение температуры поступлением горячих воздушных масс из Сахары, которые усиливает мощная система высокого давления, известная как «африканский антициклон».

По словам синоптиков, эта система создала так называемый «тепловой купол», который удерживает горячий воздух над Западной и Центральной Европой и позволяет температуре повышаться день за днем.

Испанское метеорологическое агентство AEMET объявило красные и оранжевые предупреждения в нескольких регионах страны. Там предупредили, что на значительной части Пиренейского полуострова и острова Майорка температура будет превышать 39–40°C как минимум до середины недели.

Во Франции отменяют поезда

Экстремальная жара уже начала влиять на работу инфраструктуры.

Глава французской железнодорожной компании SNCF Жан Кастекс заявил на парижском вокзале Монпарнас, что железнодорожная сеть испытывает значительное влияние из-за высоких температур, которые могут повредить контактные линии электропередачи и вызвать деформацию рельсов.

По его словам, для мониторинга состояния сети мобилизованы 3,5 тысячи работников, еще 2 тысячи человек привлекут к аварийным ремонтам. Он призвал пассажиров из групп риска отложить поездки.

Компания отменила 71 междугородний поезд до понедельника на ключевых маршрутах.

В Германии, где температура уже достигала 38°C, Немецкая метеорологическая служба DWD предупредила о сильных грозах в восточных регионах, в частности в Берлине, где ливни нарушили проведение фестиваля Fête de la Musique под открытым небом.

Организаторам также пришлось эвакуировать территорию теннисного турнира Berlin Open из-за сильного дождя и шквального ветра. В это время болельщики ожидали финальный матч женского одиночного разряда между американкой Джессикой Пегулой и чешкой Линдой Носковой.

Жара угрожает птенцам

О росте нагрузки сообщают и центры спасения животных.

В центре возле бельгийского города Намюр заявили, что только за последние несколько дней приняли около 150 животных, пострадавших от перегрева. Особенно уязвимыми оказались молодые птицы.

«Птенцы предпочитают выпрыгнуть из гнезда, чем умереть и буквально свариться в нем», — рассказал основатель центра CREAVES Ромен де Егер.

Он добавил, что подобные учреждения по всей Бельгии работают на пределе возможностей из-за резкого увеличения количества пострадавших животных.

Эксперты отмечают, что ситуация отражает более широкую тенденцию: из-за изменения климата волны жары в Европе становятся все более частыми и интенсивными.

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