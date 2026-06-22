Верховный Суд объяснил, кто может обращаться в суд для установления факта смерти военного на ВОТ или территории боевых действий

Какие лица могут быть заявителями по делам об установлении факта смерти лица или военнослужащего на территории, на которой введено военное положение, либо на ВОТ.

Фото: sinenkiy/DEPOSITPHOTOS

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Верховный Суд разъяснил, кто имеет право подавать заявления об установлении факта смерти лица или военнослужащего на временно оккупированных территориях либо в местностях, где действует военное или чрезвычайное положение.

Как отметили в суде, до 7 августа 2022 года статья 317 ГПК Украины определяла особенности производства по делам об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, согласно абзацу второму части первой которой заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой, может быть подано родственниками умершего или их представителями в суд за пределами такой территории Украины.

Законом Украины от 1 июля 2022 года № 2345-IX внесены изменения в статью 317 ГПК Украины и изложен абзац второй части первой этой статьи в следующей редакции:

«Заявление об установлении факта смерти лица на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение, либо на временно оккупированной территории Украины, определенной таковой в соответствии с законодательством, может быть подано членами семьи умершего, их представителями или другими заинтересованными лицами (если установление факта смерти лица влияет на их права, обязанности или законные интересы) в любой местный суд Украины, осуществляющий правосудие, независимо от места проживания (пребывания) заявителя».

Семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (часть вторая статьи 3 СК Украины).

Семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на иных основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным основам общества (часть четвертая статьи 3 СК Украины).

Согласно абзацу третьему пункта 1 резолютивной части Решения Конституционного Суда Украины от 3 июня 1999 года № 5-рп/99 по делу об официальном толковании термина «член семьи», членами семьи являются, в частности, лица, которые постоянно проживают с ним и ведут общее хозяйство. К таким лицам относятся не только близкие родственники (родные братья, сестры, внуки, дед и бабушка), но и другие родственники либо лица, не состоящие с лицом в непосредственных родственных связях (неполнородные братья, сестры; зять, невестка; отчим, мачеха; опекуны, попечители, пасынки, падчерицы и другие).

Если лицо, обратившееся в суд на основании части первой статьи 317 ГПК Украины, не является членом семьи умершего, оно должно предоставить доказательства того, что установление факта смерти лица влияет на его права, обязанности или законные интересы.

При этом Верховный Суд обратил внимание, что при решении вопроса об открытии производства по делу об установлении факта смерти лица на территории, на которой введено военное положение, либо на ВОТ, суд должен проверить, имеет ли заявитель право инициировать установление указанного факта.

С учетом содержания статьи 317 ГПК Украины недоказанность права на обращение с заявлением об установлении факта смерти лица на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение, либо на ВОТ, определенной таковой в соответствии с законодательством, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Заявления об установлении факта смерти лица в порядке статьи 317 ГПК Украины в подавляющем большинстве были поданы одним из родителей умершего, одним из детей, женой/мужем.

Также заявителями по такой категории дел были родные и двоюродные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, невестка, племянники:

решение Бобринецкого районного суда Кировоградской области от 7 июля 2023 года по делу № 383/1127/23;

решение Светловодского горрайонного суда Кировоградской области от 16 августа 2022 года по делу № 401/1946/22;

решение Овручского районного суда Житомирской области от 13 июля 2023 года по делу № 286/1848/23;

решение Каменского районного суда Черкасской области от 23 апреля 2024 года по делу № 696/355/24;

решение Новоархангельского районного суда Кировоградской области от 14 ноября 2022 года по делу № 394/686/22;

решение Винницкого городского суда Винницкой области от 6 ноября 2023 года по делу № 127/34175/23.

Отдельно Верховный Суд отметил, что в суды с заявлениями об установлении факта смерти обращались и лица, не являющиеся родственниками умерших.

Анализ рассмотренных судами дел об установлении факта смерти в порядке статьи 317 ГПК Украины свидетельствует о том, что с такими заявлениями обращаются как члены семьи и близкие родственники, так и лица, имеющие право на наследование после смерти умершего, получение материальной помощи и т.д.

Так, по делу № 486/1499/23 в городской суд с заявлением обратилась заявительница, которая не является родственницей умершей, однако является наследницей по завещанию, указывая, что наследодатель умерла на ВОТ, а установление указанного факта необходимо ей для государственной регистрации смерти умершего лица и в дальнейшем для наследования по завещанию. Решением городского суда заявление удовлетворено ввиду его доказанности.

Указанный субъектный состав не противоречит нормам законодательства.

Также ВС обращает внимание на то, что заявителем по такой категории дел была также воинская часть, которая просила установить факт смерти военнослужащего.

Так, Кицманский районный суд Черновицкой области по делу № 718/1463/24 удовлетворил заявление воинской части об установлении факта смерти военнослужащего, мотивируя это тем, что смерть наступила на ВОТ во время выполнения боевых задач в составе подразделения воинской части в условиях военного положения. Суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявления с целью правомерного исключения военнослужащего из списков личного состава Вооруженных Сил Украины.

По делу № 295/4812/23 воинская часть просила установить факт смерти военнослужащего, который, находясь на военной службе, погиб во время ведения боевых действий по обеспечению осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне Родины, ее территориальной целостности, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны вооруженных сил РФ на территории Киевской области. Ссылалась на то, что установление факта необходимо для получения свидетельства о смерти и дальнейшего использования этого документа для передачи имущества военнослужащего в распоряжение и для систематизации учета военного имущества, закрепленного за военнослужащим. Кроме того, установление факта смерти старшего солдата будет иметь влияние на административно-хозяйственные отношения воинской части.

Отказывая в открытии производства по делу № 295/4812/23, местный суд указал, что воинской частью не может быть инициирован вопрос об установлении факта смерти военнослужащего с целью передачи имущества военнослужащего в распоряжение и для систематизации воинского учета, поскольку законодательно установлен порядок учета, использования и списания военного имущества, а следовательно само по себе установление данного факта не порождает для воинской части никаких юридических последствий и поэтому не может быть предметом судебного производства.

Апелляционный суд, оставляя без изменений судебное решение местного суда, также отметил, что военнослужащий считается без вести пропавшим. Заявитель не предоставил доказательств невозможности предоставления документа установленной формы о смерти (документа учреждения здравоохранения — врачебного свидетельства о смерти, фельдшерской справки о смерти, которые могут подтвердить факт смерти военнослужащего в определенное время, в определенном месте и при определенных обстоятельствах, выданного учреждением здравоохранения либо судебно-медицинским учреждением) в орган ГРАГС. Также заявитель не предоставил суду доказательств отказа органа ГРАГС в регистрации события смерти.

Верховный Суд, пересматривая дело, согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, обратив внимание на то, что юридические последствия, указанные заявителем в заявлении об установлении факта смерти военнослужащего, могут быть достигнуты иным путем — без обращения в суд, а именно через реализацию положений локальных нормативно-правовых актов Минобороны Украины (постановление Верховного Суда от 6 декабря 2023 года по делу № 295/4812/23).

Обращаясь в суд с заявлениями об установлении факта смерти, заявители прилагают к заявлениям документы в подтверждение родства с умершим, однако в подавляющем большинстве случаев в решениях судов об установлении факта того, что заявитель является дочерью, сыном, внуком(внучкой), женой, мужем, матерью, отцом, дедом, бабушкой, тетей, невесткой и т.д. умершего, не излагается содержание документов, подтверждающих родство, — кем и когда была совершена актовая запись гражданского состояния и выдано соответствующее свидетельство, содержание свидетельства — данные о матери, отце, жене, муже и т.д.

В ВС отметили, что при рассмотрении такой категории дел суды должны обращать внимание на то, что указание упомянутых данных в судебном решении является обязательным.

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