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От алгоритмов до прав человека: судьи и прокуроры завершили обучение по использованию ИИ

10:37, 22 июня 2026
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Во время мероприятия подчеркнули важность непрерывного профессионального развития судей и прокуроров в условиях стремительного развития цифровых технологий и распространения инструментов искусственного интеллекта.
От алгоритмов до прав человека: судьи и прокуроры завершили обучение по использованию ИИ
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В Киеве состоялась финальная встреча в рамках курса HELP «Искусственный интеллект и права человека» для судей и прокуроров, организованного в рамках Проекта Совета Европы «HELP (Образование в области прав человека для представителей юридических профессий) для Украины, в том числе во время войны. Фаза II» в сотрудничестве с Национальной школой судей Украины и Тренинговым центром прокуроров Украины.

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Мероприятие прошло в смешанном формате и стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов применения искусственного интеллекта в деятельности судей и прокуроров. Участники курса и приглашенные эксперты обсудили возможности и вызовы использования таких технологий в правовой сфере.

Во время встречи были подведены итоги прохождения курса, посвященного вопросам применения искусственного интеллекта сквозь призму стандартов прав человека. Участники обсудили ключевые выводы обучения, перспективы использования современных технологий в профессиональной деятельности, а также вызовы, связанные с обеспечением принципов верховенства права, справедливого судебного разбирательства и защиты прав человека в условиях развития искусственного интеллекта.

Особый интерес вызвали выступления участников курса, которые представили практический опыт использования инструментов искусственного интеллекта в работе судей, а также панельная дискуссия «ИИ в судопроизводстве и прокуратуре: перспективы и вызовы», во время которой эксперты обсудили актуальные вопросы ответственного и этичного применения искусственного интеллекта в правовой сфере.

Во второй половине дня участники ознакомились с новыми возможностями использования технологий искусственного интеллекта в рабочих процессах, приняли участие в открытой сессии вопросов и ответов и итоговом рефлексивном упражнении.

Мероприятие завершилось вручением сертификатов участникам курса и обсуждением дальнейших возможностей обучения в рамках Программы HELP Совета Европы.

Фото: nsj.gov.ua

 

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судья прокурор искусственный интеллект ИИ

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