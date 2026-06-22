Від алгоритмів до прав людини: судді та прокурори завершили навчання з використання ШІ

Під час заходу наголосили на важливості безперервного професійного розвитку суддів та прокурорів в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій і поширення інструментів штучного інтелекту.

Фото: nsj.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві відбулася фінальна зустріч у межах курсу HELP «Штучний інтелект і права людини» для суддів і прокурорів, організованого в рамках Проєкту Ради Європи «HELP (Освіта в галузі прав людини для представників юридичних професій) для України, у тому числі під час війни. Фаза ІІ» у співпраці з Національною школою суддів України та Тренінговим центром прокурорів України.

Захід відбувся у змішаному форматі та став майданчиком для обговорення актуальних питань застосування штучного інтелекту в діяльності суддів і прокурорів. Учасники курсу та запрошені експерти обговорили можливості й виклики використання таких технологій у правничій сфері.

Під час зустрічі було підбито підсумки проходження курсу, присвяченого питанням застосування штучного інтелекту крізь призму стандартів прав людини. Учасники обговорили ключові висновки навчання, перспективи використання сучасних технологій у професійній діяльності, а також виклики, пов’язані із забезпеченням принципів верховенства права, справедливого судового розгляду та захисту прав людини в умовах розвитку штучного інтелекту.

Особливий інтерес викликали виступи учасників курсу, які представили практичний досвід використання інструментів штучного інтелекту в роботі суддів, а також панельна дискусія «ШІ у судочинстві та прокуратурі: перспективи та виклики», під час якої експерти обговорили актуальні питання відповідального й етичного застосування штучного інтелекту в правничій сфері.

У другій половині дня учасники ознайомилися з новими можливостями використання технологій штучного інтелекту в робочих процесах, взяли участь у відкритій сесії запитань і відповідей та підсумковій рефлексивній вправі.

Захід завершився врученням сертифікатів учасникам курсу та обговоренням подальших можливостей навчання в межах Програми HELP Ради Європи.

Фото: nsj.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.