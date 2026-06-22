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Розлучення через «Дію» можуть запустити вже наприкінці літа — Мін’юст

08:48, 22 червня 2026
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Зараз послугу буде тестувати приблизно 250 пар орієнтовно місяць.
Розлучення через «Дію» можуть запустити вже наприкінці літа — Мін’юст
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Послуга онлайн-розірвання шлюбу через застосунок «Дія» може стати доступною для всіх українців уже до кінця літа. Наразі Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації оголосили про бета-тестування нового сервісу.

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Як зазначила в ефірі телемарафону заступниця міністра юстиції з питань цифрової трансформації Ольга Рябуха, повноцінний бета-тест планують розпочати приблизно за два тижні. Послугу буде тестувати приблизно 250 пар орієнтовно місяць.

Скористатися послугою зможуть лише повнолітні громадяни України, які не мають спільних неповнолітніх дітей.

Процедура передбачає подання заяви через застосунок «Дія», де необхідно вказати власні дані та дані другого з подружжя. Після цього система перевірятиме документи, зокрема паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також сторони мають обрати дату відеоконференції, сплатити адміністративний збір та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису». Після подання документів розпочинається обов’язковий строк очікування — 31 день + один.

Протягом цього часу кожен із подружжя може відкликати заяву або повідомити про небажання розривати шлюб.

Після завершення строку очікування відбуватиметься відеоконференція з державним реєстратором, який перевірятиме добровільність рішення обох сторін. Якщо чоловік і дружина підтвердять намір розлучитися, буде складено актовий запис про розірвання шлюбу.

Паперове свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатимуть поштою.

У Мін’юсті наголошують, що у цьому випадку немає юридичних ризиків: «Це виглядає абсолютно аналогічно до офлайн-процесу, тобто до того, як це відбувається вживу через ДРАЦС. Права обох сторін однозначно захищені, і в будь-який момент будь-хто з подружжя може відмовитися від цього. Тобто, якщо немає згоди обох з подружжя, ніхто не буде складати актовий запис про розірвання шлюбу. Тому тут всі ризики є мінімізованими».

Окремо система перевірятиме наявність спільних неповнолітніх дітей. Якщо такі діти є, сформувати заяву на розлучення через «Дію» буде неможливо.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», «Дія» відкрила набір учасників для бета-тестування сервісу онлайн-розірвання шлюбу. Для участі необхідно мати верифікований РНОКПП, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку, актовий запис про шлюб у «Дії» та не мати спільних неповнолітніх дітей.

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Україна документи мінюст розлучення Дія Міністерство цифрової трансформації

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