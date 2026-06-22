22 червня відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Фото: armyinform.com.ua

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22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни – дату, що нагадує про одну з найтрагічніших сторінок нашої історії та мільйони людських життів, обірваних війною.

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни було встановлено Указом Президента України №1245/2000 від 17 листопада 2000 року з метою вшанування мільйонів людей, які загинули або постраждали під час Другої світової війни, та збереження історичної пам’яті про цю трагедію.

Ця дата пов’язана з початком німецько-радянської війни — 22 червня 1941 року, коли нацистська Німеччина напала на СРСР.

За оцінками істориків, війна забрала життя мільйонів українців — як військових, так і цивільних. Зруйновані міста й села, окупація, Голокост, депортації та репресії залишили рани, які відчуваються й досі.

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