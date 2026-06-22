22 июня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны

22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Фото: armyinform.com.ua

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22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны — дату, напоминающую об одной из самых трагических страниц нашей истории и миллионах человеческих жизней, оборванных войной.

День скорби и чествования памяти жертв войны был установлен Указом Президента Украины №1245/2000 от 17 ноября 2000 года с целью почтения памяти миллионов людей, погибших или пострадавших во время Второй мировой войны, а также сохранения исторической памяти об этой трагедии.

Эта дата связана с началом германо-советской войны — 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на СССР.

По оценкам историков, война унесла жизни миллионов украинцев — как военных, так и гражданских. Разрушенные города и села, оккупация, Холокост, депортации и репрессии оставили раны, которые ощущаются до сих пор.

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