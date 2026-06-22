  1. В Украине

22 июня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны

08:30, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.
22 июня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны — дату, напоминающую об одной из самых трагических страниц нашей истории и миллионах человеческих жизней, оборванных войной.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

День скорби и чествования памяти жертв войны был установлен Указом Президента Украины №1245/2000 от 17 ноября 2000 года с целью почтения памяти миллионов людей, погибших или пострадавших во время Второй мировой войны, а также сохранения исторической памяти об этой трагедии.

Эта дата связана с началом германо-советской войны — 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на СССР.

По оценкам историков, война унесла жизни миллионов украинцев — как военных, так и гражданских. Разрушенные города и села, оккупация, Холокост, депортации и репрессии оставили раны, которые ощущаются до сих пор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война какой сегодня праздник свято

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТСК завершила работу: анализ добропорядочности в правоохранительной сфере показал проблемы с прозрачностью и подотчетностью

Парламент рассмотрит отчет ТСК о добропорядочности в правоохранительных и судебных органах.

ТЦК без балаклав и только под видеозапись: комиссия предложила новые правила мобилизационных мероприятий

Комиссия Верховной Рады сообщила о выявленных во время мобилизационных мероприятий проблемах, в частности использовании балаклав, недостатках видеофиксации и пробелах при доставлении граждан в ТЦК.

Верховный Суд подтвердил выплату более 4,4 млн грн по КАСКО из-за кражи деталей Bentley в Австрии

Верховный Суд подчеркнул: стороны обязаны надлежащим образом выполнять договор, а отступление от его условий является нарушением обязательства.

НАБУ получит расширенный список топ-фигурантов: от глав ОГА до наблюдательных советов госпиредприятий

В парламенте презентовали проект изменений в УПК, целью которого является расширение полномочий для САП и НАБУ.

За пересылку сообщений в мессенджерах могут привлечь даже к уголовной ответственности

Законно ли распространять чужую переписку в Telegram, Viber и WhatsApp.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]