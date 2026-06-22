Иран и США завершили первый раунд переговоров в Швейцарии и согласовали дорожную карту

Страны сформировали рабочие группы по вопросам ядерной программы, санкций и урегулирования споров.

Фото: unian.ua

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Представители Ирана и США согласовали дорожную карту, которая должна привести к финальному соглашению в течение 60 дней. Об этом после 1-го раунда переговоров в Швейцарии заявили посредники — Катар и Пакистан.

«Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту достижения финального соглашения в течение 60 дней», — говорится в заявлении посредников.

Страны договорились создать комитет для политического надзора за посредничеством и сформировали рабочие группы по вопросам ядерной программы, санкций и урегулирования споров.

Участники также согласовали линию связи, чтобы избегать инцидентов и гарантировать безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив.

Также стороны создадут механизм предотвращения столкновений с участием Ливана и при содействии Катара и Пакистана, чтобы добиться завершения военных операций в Ливане. Боевые действия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», которую поддерживает Иран, продолжаются там несмотря на перемирие.

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