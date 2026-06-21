Владимир Зеленский заявил, что без Украины Польшу никто не защитит

Глава государства подчеркнул стратегическую роль Украины в обеспечении безопасности Восточной Европы.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины Польшу невозможно защитить, подчеркнув взаимосвязь безопасности обоих государств.

По его словам, наряду с историческими вопросами в отношениях между Украиной и Польшей должно быть также уважение к украинской армии и к общему будущему.

Зеленский подчеркнул, что без гарантий безопасности для Украины не будет и безопасности для Польши.

«Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Я считаю, что после того, как он принял решение, он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам», — сказал Президент.

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