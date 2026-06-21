«Это закончится плохо» — Зеленский сравнил Навроцкого с Орбаном

Президент Украины заявил, что видит в действиях польского лидера политические мотивы и эскалацию внутренней борьбы.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий, по его мнению, пошел на эскалацию вопроса о возможном лишении его ордена Белого Орла из-за внутриполитической борьбы в Польше.

По словам Зеленского, при первой встрече Навроцкий также подарил ему книгу о Волынской трагедии.

Зеленский отметил, что видит в этих действиях прежде всего электоральную мотивацию и внутреннюю политическую конкуренцию.

«Я вижу в этом исключительно электоральный процесс. У них в 2027 году выборы премьер-министра. Президент Кароль борется за премьерское кресло своей партии с премьером Туском. Мы здесь ни при чём, это их внутренний вопрос», — сказал он.

Президент Украины добавил, что, по его мнению, Навроцкий использует тему украинско-польских отношений во внутренней политической борьбе.

Зеленский также заявил, что подобные подходы, по его словам, уже использовались в других странах.

«Это то, что делал Орбан. Это плохая история. Считаю, что она закончится плохо», — отметил Президент.

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