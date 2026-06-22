Кабмину предлагают рассмотреть вопрос о запрете яда для мышей из-за массовой гибели других животных

Инициатива касается опасных родентицидов, которые могут приводить к гибели кошек, птиц и пчел.

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На сайте Кабинета министров появилась петиция с призывом запретить продажу яда, который, по утверждению автора, является смертельно опасным для кошек, птиц и пчел.

В тексте обращения отмечается, что люди используют яд для уничтожения мышей, однако после этого могут гибнуть как бездомные, так и домашние кошки, которые контактируют с отравленными грызунами. Также в петиции утверждается, что из-за подобных средств могут страдать птицы и пчелы.

Автор документа указывает, что биологические родентициды, которые, по его словам, являются более безопасными для животных и птиц, отсутствуют в свободной продаже.

Предложения, изложенные в петиции

В обращении содержится перечень требований, среди которых:

запрет на продажу яда, смертельно опасного для кошек, птиц и пчел;

содействие свободной продаже биологических родентицидов;

создание государственных приютов для животных и бесплатная стерилизация бездомных кошек и собак;

обязательная стерилизация домашних животных в случае отсутствия спроса на потомство;

внедрение образовательных и воспитательных программ на телевидении по защите животных;

проведение научных исследований по влиянию отдельных средств и практик на животных;

предложение об отправке охотников на фронт.

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