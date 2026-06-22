Кабміну пропонують розглянути заборону отрути для мишей через масову загибель інших тварин
На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція із закликом заборонити продаж отрути, яка, за твердженням автора, є смертельно небезпечною для котів, птахів і бджіл.
У тексті звернення зазначається, що люди використовують отруту для знищення мишей, однак після цього можуть гинути як безпритульні, так і домашні коти, які контактують з отруєними гризунами. Також у петиції стверджується, що через подібні засоби можуть страждати птахи та бджоли.
Автор документа вказує, що біологічні родентициди, які, за його словами, є безпечнішими для тварин і птахів, відсутні у вільному продажу.
Пропозиції, викладені в петиції
У зверненні міститься перелік вимог, серед яких:
- заборона продажу отрути, яка є смертельно небезпечною для котів, птахів і бджіл;
- сприяння вільному продажу біологічних родентицидів;
- запровадження державних притулків для тварин та безкоштовної стерилізації безпритульних котів і собак;
- обов’язкова стерилізація домашніх тварин у разі відсутності попиту на потомство;
- впровадження освітніх і виховних програм на телебаченні щодо захисту тварин;
- проведення наукових досліджень щодо впливу окремих засобів і практик на тварин;
- пропозиція щодо направлення мисливців на фронт.
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