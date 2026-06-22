Кабміну пропонують розглянути заборону отрути для мишей через масову загибель інших тварин

Ініціатива стосується небезпечних родентицидів, які можуть спричиняти загибель котів, птахів і бджіл.

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На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція із закликом заборонити продаж отрути, яка, за твердженням автора, є смертельно небезпечною для котів, птахів і бджіл.

У тексті звернення зазначається, що люди використовують отруту для знищення мишей, однак після цього можуть гинути як безпритульні, так і домашні коти, які контактують з отруєними гризунами. Також у петиції стверджується, що через подібні засоби можуть страждати птахи та бджоли.

Автор документа вказує, що біологічні родентициди, які, за його словами, є безпечнішими для тварин і птахів, відсутні у вільному продажу.

Пропозиції, викладені в петиції

У зверненні міститься перелік вимог, серед яких:

заборона продажу отрути, яка є смертельно небезпечною для котів, птахів і бджіл;

сприяння вільному продажу біологічних родентицидів;

запровадження державних притулків для тварин та безкоштовної стерилізації безпритульних котів і собак;

обов’язкова стерилізація домашніх тварин у разі відсутності попиту на потомство;

впровадження освітніх і виховних програм на телебаченні щодо захисту тварин;

проведення наукових досліджень щодо впливу окремих засобів і практик на тварин;

пропозиція щодо направлення мисливців на фронт.

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