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Іран і США завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та узгодили дорожню карту

08:12, 22 червня 2026
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Країни сформували робочі групи з питань ядерної програми, санкцій та вирішення спорів.
Іран і США завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та узгодили дорожню карту
Фото: unian.ua
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Представники Ірану і США узгодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди протягом 60 днів. Про це після 1-го раунду переговорів у Швейцарії заявили посередники — Катар і Пакистан.

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«Комітет високого рівня узгодив дорожню карту досягнення фінальної угоди протягом 60 днів», — йдеться у заяві посередників.

Країни домовилися створити комітет для політичного нагляду за посередництвом і сформували робочі групи з питань ядерної програми, санкцій та вирішення спорів.

Учасники також узгодили лінію зв'язку, щоб уникати інцидентів і гарантувати безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку.

Також сторони створять механізм запобігання зіткненням за участю Лівану та сприяння Катару й Пакистану, щоб домогтися завершення воєнних операцій у Лівані. Бойові дії між Ізраїлем і ліванським угрупованням «Хезболла», яке підтримує Іран, тривають там попри перемир'я.

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США Іран Швейцарія

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