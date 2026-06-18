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У Дії запускають послугу розлучення: триває набір учасників на бета-тестування

12:33, 18 червня 2026
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Цифрова послуга дозволить провести весь процес онлайн.
У Дії запускають послугу розлучення: триває набір учасників на бета-тестування
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«Дія» запустила набір учасників для бета-тестування нового сервісу розірвання шлюбу онлайн.

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Як повідомляють розробники, йдеться про цифрову послугу, яка дозволить провести весь процес онлайн: подати заяву, долучитися до відеоконференції без відвідування ДРАЦСу, отримати свідоцтво поштою про розірвання шлюбу в Дії.

Для участі в тестуванні кожному з партнерів необхідно заповнити спеціальну форму. Після реєстрації користувачі отримають інструкції на електронну пошту. Після подання заяви передбачено обов’язковий строк очікування, після якого відбувається відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу.

До тестування можуть долучитися повнолітні громадяни України за умови наявності:

— верифікованого РНОКПП;

— ID-картки або закордонного паспорта в «Дії»;

— актового запису про шлюб у застосунку;

— відсутності спільних неповнолітніх дітей.

Доставка свідоцтва про розірвання шлюбу здійснюватиметься виключно в межах України та вручатиметься особисто отримувачу.

Наразі сервіс доопрацьовують перед його офіційним запуском.

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Україна розлучення Дія

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