Развод через «Дию» могут запустить уже в конце лета — Минюст

Сейчас услугу будут тестировать около 250 пар ориентировочно в течение месяца/

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Услуга онлайн-расторжения брака через приложение «Дия» может стать доступной для всех украинцев уже до конца лета. В настоящее время Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации объявили о бета-тестировании нового сервиса.

Как отметила в эфире телемарафона заместитель министра юстиции по вопросам цифровой трансформации Ольга Рябуха, полноценное бета-тестирование планируют начать примерно через две недели. Услугу будут тестировать около 250 пар ориентировочно в течение месяца.

Воспользоваться услугой смогут только совершеннолетние граждане Украины, не имеющие общих несовершеннолетних детей.

Процедура предусматривает подачу заявления через приложение «Дия», где необходимо указать собственные данные и данные второго супруга. После этого система будет проверять документы, в частности паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также стороны должны выбрать дату видеоконференции, оплатить административный сбор и подписать заявление с помощью «Дия.Подписи». После подачи документов начинается обязательный срок ожидания — 31 день + один.

В течение этого времени каждый из супругов может отозвать заявление или сообщить о нежелании расторгать брак.

После завершения срока ожидания будет проводиться видеоконференция с государственным регистратором, который будет проверять добровольность решения обеих сторон. Если муж и жена подтвердят намерение развестись, будет составлена актовая запись о расторжении брака.

Бумажное свидетельство о расторжении брака будут отправлять по почте.

В Минюсте подчеркивают, что в этом случае нет юридических рисков: «Это выглядит абсолютно аналогично офлайн-процессу, то есть тому, как это происходит вживую через ДРАЦС. Права обеих сторон однозначно защищены, и в любой момент любой из супругов может отказаться от этого. То есть, если нет согласия обоих супругов, никто не будет составлять актовую запись о расторжении брака. Поэтому здесь все риски являются минимизированными».

Отдельно система будет проверять наличие общих несовершеннолетних детей. Если такие дети есть, сформировать заявление на развод через «Дию» будет невозможно.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», «Дия» открыла набор участников для бета-тестирования сервиса онлайн-расторжения брака. Для участия необходимо иметь верифицированный РНОКПП, ID-карту или заграничный паспорт в приложении, актовую запись о браке в «Дии» и не иметь общих несовершеннолетних детей.

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