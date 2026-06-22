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Не сообщили о цели въезда — не получите защиту: правила получения временной защиты в Польше

10:01, 22 июня 2026
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Что необходимо сделать в течение 30 дней.
Не сообщили о цели въезда — не получите защиту: правила получения временной защиты в Польше
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Посольство Украины в Польше обратило внимание граждан на важные условия получения временной защиты на территории Польши и предупредило о риске утраты права на этот статус из-за несоблюдения установленной процедуры.

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В диппредставительстве отметили, что украинцы, прибывающие в Польшу в связи с агрессией России и планирующие воспользоваться временной защитой, должны сообщить об этом сотруднику Пограничной службы во время прохождения пограничного контроля.

После въезда в страну необходимо в течение 30 дней обратиться в любое управление гмины (urząd gminy) для подачи заявления на получение номера PESEL со статусом UKR.

Для оформления такого статуса заявитель должен предъявить действительный проездной документ (паспорт).

В посольстве подчеркнули, что если во время пересечения границы лицо не сообщит о цели въезда, связанной с эвакуацией из-за войны, либо не оформит номер PESEL со статусом UKR в течение 30 дней, оно не сможет получить временную защиту в Польше.

Также дипломаты указали категорию лиц, которые не имеют права на получение такого статуса. В частности, временная защита не предоставляется лицам, которые уже имеют разрешение на постоянное проживание, разрешение на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза, разрешение на временное проживание (в частности т. н. «CUKR»), статус беженца, дополнительную защиту, согласие на толерируемое пребывание или согласие на пребывание по гуманитарным причинам.

Кроме того, получить временную защиту не могут лица, которые подали в Польше заявление о предоставлении международной защиты, получили временную защиту на территории другого государства Европейского Союза, имеют польское гражданство или гражданство другого государства Европейского Союза, въехали на территорию Польши на основании разрешения на пересечение границы в рамках малого приграничного движения.

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