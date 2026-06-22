Есть ли очереди на выезд из Украины 22 июня: в ГПСУ сообщили о ситуации
Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило о ситуации с очередями перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины по состоянию на 09:00 22 июня.
«Рекомендуем учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска», — заявили в ГПСУ.
Республика Польша:
«Ягодин» — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
«Устилуг» — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Угринов» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Рава-Русская» — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Грушев» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Краковец» — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Шегини» — 10 л/а, 0 автоб., 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Смильница» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словацкая Республика:
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Ужгород» — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Венгрия:
«Тиса» — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинкове» — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
«Косино» — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
«Лужанка» — 30 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Вилок» — 20 л/а, 0 пешеходов;
«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Румыния:
«Дьяково» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Красноильск» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Дьяковцы» — 8 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Росошаны» — 0 л/а.
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