Есть ли очереди на выезд из Украины 22 июня: в ГПСУ сообщили о ситуации

Наибольшие очереди в пунктах пропуска «Устилуг», «Краковец», «Дзвинкове» и «Лужанка».

Фото: ГПСУ

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Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило о ситуации с очередями перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины по состоянию на 09:00 22 июня.

«Рекомендуем учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска», — заявили в ГПСУ.

Республика Польша:

«Ягодин» — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 10 л/а, 0 автоб., 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Венгрия:

«Тиса» — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

«Косино» — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

«Лужанка» — 30 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Вилок» — 20 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Румыния:

«Дьяково» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Дьяковцы» — 8 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а.

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