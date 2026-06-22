В «Паспортных сервисах» начался тестовый режим подтверждения личности с помощью BankID
С 22 июня в центрах «Паспортный сервис» начинается тестовый режим подтверждения личности с помощью системы BankID Национального банка Украины. Об этом сообщило Государственное предприятие «Документ».
Отмечается, что проверка будет проходить непосредственно во время бронирования места в электронной очереди.
«Этот шаг является частью нашей стратегии по обеспечению прозрачного, честного и максимально комфортного доступа к услугам, что полностью исключает спекуляции или злоупотребления с талонами.
Система BankID НБУ — это современный и безопасный способ онлайн-идентификации через украинские банковские учреждения.
Он позволяет быстро и надежно подтвердить личность для дистанционного получения государственных и административных сервисов в сети Интернет», — говорится в заявлении.
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