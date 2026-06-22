На границе ЕС могут задержать ваши деньги: какие данные придется раскрыть о своих средствах

Правила перевозки наличных через границу ЕС.

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Все путешественники, которые ввозят или вывозят с территории ЕС наличные на сумму 10 000 евро или более (или ее эквивалент в других валютах, облигациях, акциях или дорожных чеках), должны подать декларацию о наличных средствах.

Такие меры являются частью усилий ЕС по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Как отмечается в разъяснении Европейского Союза, обязанность декларирования распространяется не только на банкноты и монеты, но и на другие активы, которые считаются наличными средствами. В частности, речь идет о дорожных чеках, векселях, почтовых переводах, а также о золотых монетах с содержанием золота не менее 90% и золотых слитках или самородках с содержанием золота от 99,5%.

Таможенные органы государств-членов ЕС имеют право проверять путешественников, их багаж и транспортные средства, а также задерживать незадекларированные средства.

Кроме того, контроль распространяется и на так называемые наличные без сопровождения. Если вы не подадите декларацию (или декларацию о раскрытии информации в случае наличных без сопровождения по требованию таможенных органов) в отношении суммы 10 000 евро или более, либо если имеются признаки связи средств с преступной деятельностью, наличные могут быть задержаны, а к вам могут быть применены санкции. В самой декларации о наличных указывается подробная информация об экономическом происхождении средств и их будущем использовании.

В ЕС подчеркивают, что таможенники могут принимать меры даже в отношении сумм менее 10 тысяч евро, если существуют подозрения о связи средств с преступной деятельностью.

Для декларирования используется единая форма декларации о наличных средствах, действующая во всех странах Европейского Союза. Ее необходимо заполнить на языке государства, через которое лицо въезжает в ЕС или покидает его территорию.

Если наличные перевозятся от имени компании, в декларации необходимо указать наименование юридического лица. Для групп путешественников лимит в 10 тысяч евро применяется отдельно к каждому пассажиру.

Также обязанность декларирования распространяется на несовершеннолетних лиц через их родителей или законных представителей, а также на лиц, находящихся под опекой.

В случае нарушения правил возможно не только задержание средств, но и применение административных санкций. Каждая страна ЕС самостоятельно определяет вид и размер наказания, однако оно должно быть эффективным, пропорциональным и сдерживающим.

В Европейском Союзе также предупреждают, что отдельные государства-члены могут устанавливать дополнительные национальные правила относительно перемещения наличных между странами ЕС или даже внутри страны. Поэтому перед поездкой рекомендуется проверять актуальные требования конкретного государства.

Информация, указанная в декларациях, будет храниться компетентными органами в течение пяти лет и может передаваться национальным подразделениям финансовой разведки. В предусмотренных законом случаях данные также могут быть переданы в Европейскую прокуратуру, Европол и другие уполномоченные органы ЕС.

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