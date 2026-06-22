Дитяча допомога: які є види та розміри і хто може отримати на 20% більше
21:24, 22 червня 2026
Розмір допомоги залежить від виду допомоги та періоду, за який вона призначається.
Фото: novograd.city
Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності нагадало, які розміри дитячої допомоги передбачені в Україні.
Там підкреслили, що розмір допомоги залежить від виду допомоги та періоду, за який вона призначається.
Основні розміри:
- допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку — 7 тис. грн/міс, або ж 10,5 тис. грн/міс, якщо родина виховує дитину з інвалідністю;
- допомога для догляду за дитиною «єЯсла» — 8 тис. грн/міс, або ж 12 тис. грн/міс, якщо родина виховує дитину з інвалідністю;
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок — 7 тис. грн/міс, з розрахунку за період, визначений у медичному висновку категорії «Вагітність та пологи».
«Якщо особа має право на гірську надбавку, сума допомоги збільшується на 20% від основного розміру», - додали у відомстві.
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