Дитяча допомога: які є види та розміри і хто може отримати на 20% більше

Розмір допомоги залежить від виду допомоги та періоду, за який вона призначається.

Фото: novograd.city

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Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності нагадало, які розміри дитячої допомоги передбачені в Україні.

Там підкреслили, що розмір допомоги залежить від виду допомоги та періоду, за який вона призначається.

Основні розміри:

допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку — 7 тис. грн/міс, або ж 10,5 тис. грн/міс, якщо родина виховує дитину з інвалідністю;

допомога для догляду за дитиною «єЯсла» — 8 тис. грн/міс, або ж 12 тис. грн/міс, якщо родина виховує дитину з інвалідністю;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок — 7 тис. грн/міс, з розрахунку за період, визначений у медичному висновку категорії «Вагітність та пологи».

«Якщо особа має право на гірську надбавку, сума допомоги збільшується на 20% від основного розміру», - додали у відомстві.

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