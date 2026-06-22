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Як оформити «єЯсла» та інші дитячі виплати, якщо ви за кордоном – пояснення Мінсоцполітики

21:07, 22 червня 2026
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Онлайн-оформлення доступне не у всіх випадках народження дитини.
Як оформити «єЯсла» та інші дитячі виплати, якщо ви за кордоном – пояснення Мінсоцполітики
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У Мінсоцполітики пояснили, як українцям за кордоном оформити різні види дитячих виплат і від чого залежить можливість подання заяви.

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Від чого залежить оформлення

Можливість оформлення дитячих допомог залежить від виду виплати та наявності інформації про дитину в українських державних реєстрах.

Допомога при народженні дитини

Якщо дитина народилася в Україні, але один із батьків перебуває за кордоном, заяву можна подати через сервіс «єМалятко».

Якщо дитина народилася за межами України, оформлення через «єМалятко» може бути неможливим, оскільки дані про дитину можуть бути відсутні в українських реєстрах.

Також заяву можна подати у паперовій формі шляхом надсилання поштою на адресу органу Пенсійного фонду України.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок

Онлайн-подачу цієї заяви через застосунок «Дія» планують запустити окремо.

До запуску електронної послуги заяву можна подати офлайн або надіслати поштою до органу Пенсійного фонду України.

Важливо, щоб медичний висновок тимчасової непрацездатності категорії «Вагітність та пологи» був сформований в електронній системі охорони здоров’я України.

Допомога для догляду за дитиною до одного року

Для оформлення потрібні дані про дитину та медичний висновок тимчасової непрацездатності.

Якщо у дитини є іноземне свідоцтво про народження, інформації про неї може не бути в українському ДРАЦС.

У такому випадку подати заяву можна:

  • особисто через Пенсійний фонд України, ЦНАП або уповноважену особу громади;
  • через нотаріально уповноваженого представника;
  • шляхом надсилання документів поштою до органу Пенсійного фонду України.

Іноземне свідоцтво про народження необхідно легалізувати або засвідчити у встановленому порядку.

Допомога «єЯсла»

Для оформлення допомоги «єЯсла» також необхідно, щоб дані про дитину були внесені до українських реєстрів.

Якщо дитина має іноземне свідоцтво про народження, подання заяви можливе офлайн або через представника, а сам документ потрібно легалізувати або засвідчити у встановленому порядку.

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