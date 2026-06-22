Как оформить «еЯсла» и другие детские пособия, если вы находитесь за границей — разъяснение Минсоцполитики
В Минсоцполитики объяснили, как украинцам за рубежом оформить различные виды детских выплат и от чего зависит возможность подачи заявления.
От чего зависит оформление
Возможность оформления детских пособий зависит от вида выплаты и наличия информации о ребенке в украинских государственных реестрах.
Пособие при рождении ребенка
Если ребенок родился в Украине, но один из родителей находится за границей, заявление можно подать через сервис «еМалятко».
Если ребенок родился за пределами Украины, оформление через «еМалятко» может оказаться невозможным, поскольку данные о ребенке могут отсутствовать в украинских реестрах.
Также заявление можно подать в бумажной форме, отправив его по почте на адрес органа Пенсионного фонда Украины.
Пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных женщин
Онлайн-подачу этого заявления через приложение «Дія» планируют запустить отдельно.
До запуска электронной услуги заявление можно подать офлайн или отправить по почте в орган Пенсионного фонда Украины.
Важно, чтобы медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды» было сформировано в электронной системе здравоохранения Украины.
Пособие по уходу за ребенком до одного года
Для оформления необходимы данные о ребенке и медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
Если у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, информации о нем может не быть в украинском ГРАГС.
В таком случае подать заявление можно:
- лично через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или уполномоченное лицо общины;
- через нотариально уполномоченного представителя;
- путем отправки документов по почте в орган Пенсионного фонда Украины.
Иностранное свидетельство о рождении необходимо легализовать или заверить в установленном порядке.
Пособие «єЯсла»
Для оформления пособия «єЯсла» также необходимо, чтобы данные о ребенке были внесены в украинские реестры.
Если у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, подача заявления возможна офлайн или через представителя, а сам документ необходимо легализовать или заверить в установленном порядке.
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