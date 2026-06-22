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Как оформить «еЯсла» и другие детские пособия, если вы находитесь за границей — разъяснение Минсоцполитики

21:07, 22 июня 2026
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Онлайн-оформление доступно не во всех случаях рождения ребенка.
Как оформить «еЯсла» и другие детские пособия, если вы находитесь за границей — разъяснение Минсоцполитики
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В Минсоцполитики объяснили, как украинцам за рубежом оформить различные виды детских выплат и от чего зависит возможность подачи заявления.

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От чего зависит оформление

Возможность оформления детских пособий зависит от вида выплаты и наличия информации о ребенке в украинских государственных реестрах.

Пособие при рождении ребенка

Если ребенок родился в Украине, но один из родителей находится за границей, заявление можно подать через сервис «еМалятко».

Если ребенок родился за пределами Украины, оформление через «еМалятко» может оказаться невозможным, поскольку данные о ребенке могут отсутствовать в украинских реестрах.

Также заявление можно подать в бумажной форме, отправив его по почте на адрес органа Пенсионного фонда Украины.

Пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных женщин

Онлайн-подачу этого заявления через приложение «Дія» планируют запустить отдельно.

До запуска электронной услуги заявление можно подать офлайн или отправить по почте в орган Пенсионного фонда Украины.

Важно, чтобы медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды» было сформировано в электронной системе здравоохранения Украины.

Пособие по уходу за ребенком до одного года

Для оформления необходимы данные о ребенке и медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Если у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, информации о нем может не быть в украинском ГРАГС.

В таком случае подать заявление можно:

  • лично через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или уполномоченное лицо общины;
  • через нотариально уполномоченного представителя;
  • путем отправки документов по почте в орган Пенсионного фонда Украины.

Иностранное свидетельство о рождении необходимо легализовать или заверить в установленном порядке.

Пособие «єЯсла»

Для оформления пособия «єЯсла» также необходимо, чтобы данные о ребенке были внесены в украинские реестры.

Если у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, подача заявления возможна офлайн или через представителя, а сам документ необходимо легализовать или заверить в установленном порядке.

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