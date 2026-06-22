Военнослужащий может годами лечиться после ранения, но выплаты предусмотрены только на год: какие изменения предлагают

Предлагается гарантировать денежное обеспечение военнослужащим до завершения лечения, протезирования или окончательного решения ВВК.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрировали петицию в Кабмин с требованием обеспечить непрерывное денежное обеспечение тяжелораненых военнослужащих Вооруженных сил Украины на весь фактический период лечения.

Авторы обращения подчеркивают, что нынешний порядок позволяет сохранять выплаты лишь в течение определенного срока, тогда как восстановление после тяжелых боевых травм может длиться годами. По их мнению, из-за этого защитники, потерявшие здоровье на фронте, и их семьи оказываются в сложном финансовом положении именно тогда, когда больше всего нуждаются в поддержке государства.

Почему требуют отменить ограничение в 12 месяцев

В тексте петиции отмечается, что действующее законодательство и нормативно-правовые акты ограничивают срок сохранения денежного обеспечения раненых военнослужащих периодом до 12 месяцев.

Авторы подчеркивают, что при тяжелых ранениях, ампутациях, необходимости проведения многочисленных операций, длительном лечении, реабилитации и протезировании, в том числе за рубежом, полное восстановление за такой период часто невозможно.

По их словам, после завершения 12-месячного срока часть военнослужащих оказывается в ситуации, когда продолжает находиться на лечении, однако выплаты могут быть критически уменьшены или прекращены. В результате без надлежащего финансового обеспечения остаются не только сами раненые военнослужащие, но и их семьи.

Также отмечается, что вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении и восстановлении, многие раненые защитники вынуждены проходить многочисленные военно-врачебные комиссии, обжаловать решения, направлять адвокатские запросы и обращаться в суд для восстановления выплат.

Такая ситуация создает дополнительную психологическую нагрузку на военнослужащих и негативно влияет на мотивацию граждан к прохождению службы.

Какие выплаты сейчас предусмотрены для раненых военнослужащих

В настоящее время военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию или увечье во время защиты Украины, сохраняют основное денежное обеспечение по последней занимаемой должности.

Кроме того, им может выплачиваться дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за весь период стационарного лечения как в Украине, так и за рубежом, включая время перемещения между медицинскими учреждениями.

После выписки из стационара выплата дополнительного вознаграждения может продолжаться во время отпуска для лечения, однако только в случаях, когда военно-врачебная комиссия признает ранение тяжелым. Если травма не относится к категории тяжелых, после завершения стационарного лечения начисление дополнительных 100 тысяч гривен прекращается.

Для получения выплат в начале лечения необходимым основанием является справка об обстоятельствах травмы, ранения, контузии или увечья, которую выдает командир воинской части.

Если лечение продолжается более четырех месяцев, военнослужащий должен пройти военно-врачебную комиссию и получить заключение о необходимости дальнейшего лечения. На основании решения ВВК и соответствующего приказа командира воинской части выплаты продлеваются.

В то же время действующие правила предусматривают, что общий срок непрерывного получения денежного обеспечения во время лечения может составлять до 12 месяцев. Именно это ограничение и стало предметом критики авторов новой петиции.

По их мнению, для военнослужащих с ампутациями, сложными ранениями и длительным протезированием одного года часто недостаточно для завершения лечения и реабилитации.

Какие изменения предлагают авторы петиции

Авторы обращения требуют от правительства внести изменения в постановления и другие нормативно-правовые акты, отменив ограничение по сохранению выплат раненым военнослужащим сроком в 12 месяцев.

Также они предлагают законодательно закрепить непрерывное и полное сохранение денежного обеспечения, включая положенные выплаты вне штата, на весь фактический период лечения, реабилитации и протезирования до полного выздоровления либо принятия окончательного решения военно-врачебной комиссии об увольнении со службы.

Кроме того, в петиции предлагается ввести контроль и ответственность для командования и финансовых служб воинских частей за задержку, неправомерное уменьшение или прекращение выплат раненым военнослужащим.

Отдельно авторы обращения призывают создать прозрачный и упрощенный механизм продления выплат без необходимости регулярного прохождения бюрократических процедур для военнослужащих с очевидными тяжелыми травмами и ампутациями.

На какую еще помощь могут рассчитывать раненые защитники

Помимо ежемесячного денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения, раненые военнослужащие имеют право и на другие виды государственной поддержки.

В частности, они могут получать помощь на оздоровление и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В Министерстве обороны ранее отмечали, что сам факт получения боевого ранения является достаточным основанием для назначения такой материальной помощи.

Также законодательством предусмотрена единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, если повреждение здоровья было получено во время защиты Украины, исполнения обязанностей военной службы или прохождения службы.

Размер такой выплаты зависит от установленной группы инвалидности, процента утраты трудоспособности и причин, по которым наступили соответствующие последствия для здоровья.

Петиция уже начала сбор подписей

Петицию №41/010160-26эп зарегистрировали 22 июня 2026 года.

Ее авторы подчеркивают, что раненые военнослужащие не должны отстаивать право на положенные им выплаты через суды после того, как получили тяжелые ранения во время защиты государства.

По состоянию на дату регистрации до завершения сбора подписей остается 92 дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.