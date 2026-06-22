Виплати пораненим військовим: коли нараховують 100 тисяч гривень і як їх продовжити

Від чого залежить виплата, які документи потрібні та за яких умов її можуть продовжити до 12 місяців.

Колаж: SUD.UA

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Військовослужбовці, які зазнали травми, поранення, контузії або каліцтва під час захисту України, можуть отримувати додатково 100 тисяч гривень протягом лікування та реабілітації, однак порядок нарахування цих коштів має низку особливостей.

«Судово-юридична газета» розібралася, які виплати гарантовані захисникам під час лікування, за яких умов вони продовжуються після чотирьох місяців перебування в медичному закладі та на яку ще фінансову підтримку можуть розраховувати військовослужбовці.

Які виплати зберігаються під час лікування після поранення

Під час лікування після поранення, отриманого внаслідок бойових дій, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Також йому призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень.

Ця виплата нараховується за весь період стаціонарного лікування як в Україні, так і за кордоном, включаючи час переміщення між медичними закладами.

Додаткова винагорода може виплачуватися і під час відпустки для лікування після виписки зі стаціонару. Однак така можливість передбачена лише у випадках, коли військово-лікарська комісія визнає поранення тяжким. Якщо травма не належить до категорії тяжких, після завершення стаціонарного лікування нарахування додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень припиняється.

Які документи потрібні для отримання виплат

На початку лікування підставою для здійснення виплат є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), яку видає командир військової частини.

Якщо лікування триває безперервно понад чотири місяці, для збереження виплат необхідно отримати висновок військово-лікарської комісії про потребу в тривалому лікуванні. У Міністерстві оборони наголошують, що пройти такий огляд потрібно до завершення чотиримісячного терміну лікування.

На підставі висновку ВЛК та відповідного наказу командира військової частини фінансове забезпечення продовжується. Загальний строк безперервного отримання виплат під час лікування може становити до 12 місяців.

Перебування на лікуванні в Україні підтверджується довідкою про обставини травми та повідомленням про госпіталізацію від закладу охорони здоров’я. Після чотирьох місяців лікування додатково потрібне рішення ВЛК.

У разі лікування за кордоном підтвердженням є медичні документи та відмітки Державної прикордонної служби про перетин державного кордону.

На яку додаткову допомогу можуть розраховувати поранені військові

Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені військовослужбовці мають право на інші види державної підтримки.

Зокрема, вони можуть отримати дві щорічні виплати у розмірі місячного грошового забезпечення без урахування додаткової винагороди у 100 тисяч гривень:

допомогу на оздоровлення;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

У Міноборони звертають увагу, що сам факт отримання бойового поранення є достатньою підставою для призначення матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Коли виплачують одноразову грошову допомогу

Також поранені захисники мають право на одноразову грошову допомогу. Йдеться про компенсаційну виплату у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, якщо ушкодження здоров’я було отримане під час захисту України, виконання обов’язків військової служби або проходження служби.

Розмір такої допомоги залежить від встановленої групи інвалідності або відсотка втрати працездатності, а також від причини інвалідності чи втрати працездатності.

Відповідні показники визначає експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Таким чином, поранені військовослужбовці під час лікування можуть не лише зберігати основне грошове забезпечення та отримувати додаткову винагороду у 100 тисяч гривень, а й претендувати на інші види матеріальної підтримки та компенсацій, передбачені законодавством.

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