Як держреєстратору захистити свої права у разі скарги та які рішення може ухвалити Мін’юст

Подання скарги не означає автоматичного встановлення порушення, а державний реєстратор має право ознайомитися з матеріалами справи, надати пояснення та оскаржити рішення.

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Подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора є передбаченим законом механізмом адміністративного оскарження. Водночас сам факт подання скарги не означає автоматичного встановлення порушення з боку реєстратора. Про це повідомили в Управлінні державної реєстрації КМУ МЮУ.

У такому випадку державний реєстратор є учасником адміністративного провадження та має право ознайомлюватися з матеріалами скарги, подавати пояснення і клопотання, отримувати інформацію про розгляд та оскаржувати прийняте рішення.

Ознайомлення з матеріалами скарги

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Не пізніше ніж за сім календарних днів до розгляду скарги Мін’юст або відповідний територіальний орган повідомляє учасників адміністративного провадження та оприлюднює інформацію про дату, час і місце розгляду на офіційних сайтах.

Під час дії воєнного стану скарги розглядаються без участі учасників адміністративного провадження, однак їхня відсутність не перешкоджає розгляду.

Якщо державному реєстратору стало відомо про подання скарги, йому рекомендують подати клопотання про ознайомлення з матеріалами. У період воєнного стану можна попросити про надсилання матеріалів в електронній формі. У такому разі Мін’юст або його територіальний орган надсилає документи протягом трьох робочих днів після отримання клопотання.

Підготовка письмових пояснень

Після ознайомлення зі скаргою рекомендується подати письмові пояснення не пізніше ніж напередодні дати розгляду.

У поясненнях варто:

коротко викласти обставини прийняття рішення або вчинення дії;

описати послідовність реєстраційних дій;

послатися на норми законодавства, якими керувався державний реєстратор;

зазначити документи та відомості, що стали підставою для прийняття рішення;

звернути увагу на процесуальні обставини, зокрема строки звернення, повноваження заявника та наявність судового спору;

за можливості додати документи, які підтверджують правомірність дій.

Подані пояснення є обов’язковими до розгляду.

Щодо скарг, які розглядає Міністерство юстиції України, можна звертатися за телефоном 044 330 05 40 або на електронні адреси [email protected] для звернень громадян та [email protected] для юридичних осіб.

Щодо скарг, які розглядає Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, звернення приймаються за телефоном 096 155 97 38, а клопотання та пояснення можна надсилати на електронну адресу [email protected].

Як відбувається розгляд скарги

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації здійснюється відповідно до законодавства та Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1128.

Під час підготовки скарги до розгляду перевіряється наявність відкритого судового провадження щодо того самого предмета спору. Якщо таке провадження існує, це може вплинути на подальший розгляд.

За результатами розгляду Комісія шляхом відкритого голосування ухвалює рішення, яке оформлюється висновком. Висновок має рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду керівником суб’єкта розгляду скарги.

Які рішення можуть бути ухвалені

За результатами розгляду Міністерство юстиції України або його територіальний орган ухвалює мотивоване рішення у формі наказу.

Скаргу можуть:

задовольнити;

залишити без задоволення;

залишити без розгляду по суті, зокрема через пропуск строку звернення, наявність судового спору або відсутність порушення прав скаржника.

Рішення оприлюднюється на офіційному сайті відповідного органу, а копії надсилаються учасникам адміністративного провадження.

Виконання рішення або його оскарження

У разі задоволення скарги Мін’юст або його територіальний орган може визнати рішення чи реєстраційну дію такими, що були вчинені з порушенням закону, зобов’язати усунути порушення, виправити технічну помилку, тимчасово заблокувати або анулювати доступ до реєстру, а також застосувати інші передбачені законом заходи.

Якщо доступ до реєстру тимчасово заблоковано або анульовано, документи, що перебувають у роботі державного реєстратора, передаються іншому реєстратору.

Рішення, дії або бездіяльність територіального органу Мін’юсту можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду. Рішення, дії чи бездіяльність самого Міністерства юстиції можуть бути оскаржені лише в судовому порядку.

Чого не варто робити після отримання інформації про скаргу

У Мін’юсті наголошують, що після отримання інформації про скаргу не варто ігнорувати повідомлення, зволікати з ознайомленням із матеріалами, відмовлятися від подання пояснень, будувати позицію лише на загальних твердженнях без документального підтвердження або залишати без уваги строки та процедурні аспекти.

У більшості випадків саме належно підготовлені пояснення, уважний аналіз матеріалів та дотримання процедури дозволяють державному реєстратору належним чином захистити свою правову позицію.

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