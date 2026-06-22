Как государственному регистратору защитить свои права в случае подачи жалобы и какие решения может принять Минюст

Подача жалобы не означает автоматического установления факта нарушения, а государственный регистратор имеет право ознакомиться с материалами дела, предоставить объяснения и обжаловать решение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подача жалобы на решение, действия или бездействие государственного регистратора является предусмотренным законом механизмом административного обжалования. В то же время сам факт подачи жалобы не означает автоматического установления нарушения со стороны регистратора. Об этом сообщили в Управлении государственной регистрации КМУ МЮУ.

В таком случае государственный регистратор является участником административного производства и имеет право знакомиться с материалами жалобы, подавать объяснения и ходатайства, получать информацию о рассмотрении и обжаловать принятое решение.

Ознакомление с материалами жалобы

Решения, действия или бездействие государственного регистратора могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины, его территориальные органы или в суд.

Не позднее чем за семь календарных дней до рассмотрения жалобы Минюст или соответствующий территориальный орган уведомляет участников административного производства и публикует информацию о дате, времени и месте рассмотрения на официальных сайтах.

Во время действия военного положения жалобы рассматриваются без участия участников административного производства, однако их отсутствие не препятствует рассмотрению.

Если государственному регистратору стало известно о подаче жалобы, ему рекомендуется подать ходатайство об ознакомлении с материалами. В период военного положения можно обратиться с просьбой о направлении материалов в электронном виде. В таком случае Минюст или его территориальный орган направляет документы в течение трёх рабочих дней после получения ходатайства.

Подготовка письменных объяснений

После ознакомления с жалобой рекомендуется подать письменные объяснения не позднее чем за день до даты рассмотрения.

В объяснениях следует:

кратко изложить обстоятельства принятия решения или совершения действия;

описать последовательность регистрационных действий;

сослаться на нормы законодательства, которыми руководствовался государственный регистратор;

указать документы и сведения, послужившие основанием для принятия решения;

обратить внимание на процессуальные обстоятельства, в частности сроки обращения, полномочия заявителя и наличие судебного спора;

по возможности приложить документы, подтверждающие правомерность действий.

Представленные пояснения подлежат обязательному рассмотрению.

По жалобам, рассматриваемым Министерством юстиции Украины, можно обращаться по телефону 044 330 05 40 или по электронным адресам [email protected] для обращений граждан и [email protected] для юридических лиц.

Что касается жалоб, рассматриваемых Киевским межрегиональным управлением Министерства юстиции Украины, обращения принимаются по телефону 096 155 97 38, а ходатайства и пояснения можно направлять на электронный адрес [email protected].

Как происходит рассмотрение жалобы

Рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации осуществляется в соответствии с законодательством и Порядком рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года № 1128.

При подготовке жалобы к рассмотрению проверяется наличие открытого судебного производства по тому же предмету спора. Если такое производство существует, это может повлиять на дальнейшее рассмотрение.

По результатам рассмотрения Комиссия путем открытого голосования принимает решение, которое оформляется заключением. Заключение носит рекомендательный характер и является обязательным для рассмотрения руководителем органа, рассматривающего жалобу.

Какие решения могут быть приняты

По результатам рассмотрения Министерство юстиции Украины или его территориальный орган принимает мотивированное решение в форме приказа.

Жалоба может быть:

удовлетворена;

оставлена без удовлетворения;

оставлена без рассмотрения по существу, в частности из-за пропуска срока обращения, наличия судебного спора или отсутствия нарушения прав заявителя.

Решение публикуется на официальном сайте соответствующего органа, а копии направляются участникам административного производства.

Исполнение решения или его обжалование

В случае удовлетворения жалобы Минюст или его территориальный орган может признать решение или регистрационное действие совершенными с нарушением закона, обязать устранить нарушение, исправить техническую ошибку, временно заблокировать или аннулировать доступ к реестру, а также применить другие меры, предусмотренные законом.

Если доступ к реестру временно заблокирован или аннулирован, документы, находящиеся в работе государственного регистратора, передаются другому регистратору.

Решения, действия или бездействие территориального органа Минюста могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины или в суд. Решения, действия или бездействие самого Министерства юстиции могут быть обжалованы только в судебном порядке.

Чего не стоит делать после получения информации о жалобе

В Минюсте подчеркивают, что после получения информации о жалобе не стоит игнорировать уведомление, затягивать с ознакомлением с материалами, отказываться от представления объяснений, строить позицию исключительно на общих утверждениях без документального подтверждения или оставлять без внимания сроки и процедурные аспекты.

В большинстве случаев именно должным образом подготовленные объяснения, внимательный анализ материалов и соблюдение процедуры позволяют государственному регистратору надлежащим образом защитить свою правовую позицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.