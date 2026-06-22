Женщину заставляли вернуть 28 тысяч грн пособия по безработице из-за пенсии, которую она отсудила: чем завершился спор

Из-за назначения пенсии задним числом центр занятости попытался взыскать с женщины ранее выплаченное пособие по безработице.

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Днепровский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, который обязал женщину вернуть более 28 тысяч гривен пособия по безработице после того, как ей через суд была назначена пенсия с более ранней даты. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что сам факт назначения пенсии «задним числом» не является достаточным основанием для взыскания ранее выплаченного пособия, если орган, требующий возврата средств, не доказал недобросовестность лица или наличие счетной ошибки.

Обстоятельства дела

В апреле 2025 года Константиновский городской центр занятости обратился в суд с иском о взыскании с гражданки 28 217 грн пособия по безработице.

Истец указывал, что женщина состояла на учете как безработная и получала пособие с 17 мая по 27 ноября 2022 года. В то же время после исполнения решения Донецкого окружного административного суда Пенсионный фонд назначил ей пенсию с 11 мая 2022 года. Из-за совпадения периодов получения пенсии и пособия по безработице центр занятости считал, что выплаченные средства подлежат возврату.

Что решил районный суд

Шевченковский районный суд г. Днепра удовлетворил иск центра занятости.

Суд первой инстанции исходил из того, что ответчица не имела законных оснований для получения статуса безработной и пособия по безработице, поскольку впоследствии ей была назначена пенсия за период, который охватывал время получения этих выплат.

Доводы апелляционной жалобы

Обжалуя решение, женщина подчеркивала, что на момент обращения в центр занятости в мае 2022 года она не получала пенсию и даже не обращалась за ее назначением.

По ее словам, в Пенсионный фонд она подала заявление лишь в сентябре 2023 года — почти через девять месяцев после прекращения выплаты пособия по безработице. После получения отказа она обжаловала его в административном суде и лишь в 2024 году добилась назначения пенсии.

Также ответчица обратила внимание, что центр занятости не ссылался на счетную ошибку при выплате пособия и не привел доказательств каких-либо неправомерных действий с ее стороны при получении статуса безработной или получении выплат.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей отметила, что решающим для рассмотрения спора является вопрос о наличии либо отсутствии недобросовестности со стороны лица, получавшего пособие по безработице.

Суд обратил внимание на положения статьи 1215 Гражданского кодекса Украины, согласно которым пенсии, пособия и другие социальные выплаты, предоставленные как средство к существованию, не подлежат возврату, если они были выплачены добровольно, при отсутствии счетной ошибки и недобросовестности приобретателя.

Апелляционный суд также сослался на правовые выводы Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым добросовестность получателя социальных выплат презюмируется, а обязанность доказать обратное возлагается на орган, который требует возврата средств.

Почему суд отказал во взыскании средств

Суд установил, что женщина обратилась за пенсией лишь в сентябре 2023 года, то есть уже после завершения периода получения пособия по безработице.

Коллегия судей пришла к выводу, что материалы дела 932/11492/25 не содержат доказательств того, что во время обращения в центр занятости в мае 2022 года она знала о наличии у нее права на пенсию или умышленно скрыла соответствующие сведения.

Апелляционный суд отметил, что после назначения пенсии с 11 мая 2022 года возникла ситуация наложения периодов получения пенсии и пособия по безработице. Однако сам по себе этот факт не создает оснований для возврата уже выплаченных средств.

В то же время центр занятости не доказал ни недобросовестности ответчицы, ни того, что выплата пособия стала следствием счетной ошибки. При таких обстоятельствах оснований для применения исключений, предусмотренных статьей 1215 ГК Украины, суд не установил.

Выводы суда

Днепровский апелляционный суд пришел к выводу, что истец не опроверг презумпцию добросовестности получательницы пособия и не доказал обстоятельств, которые позволяли бы взыскать с нее полученные социальные выплаты.

В результате апелляционная жалоба была удовлетворена, решение Шевченковского районного суда г. Днепра отменено, а в удовлетворении иска Константиновского городского центра занятости о взыскании 28 217 грн пособия по безработице отказано. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке.

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