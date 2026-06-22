Жінку змушували повернути 28 тисяч грн допомоги по безробіттю через пенсію, яку вона відсудила: чим завершився спір

Через призначення пенсії заднім числом центр зайнятості спробував стягнути з жінки раніше виплачену допомогу по безробіттю.

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Дніпровський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, який зобов’язав жінку повернути понад 28 тисяч гривень допомоги по безробіттю після того, як їй через суд було призначено пенсію з більш ранньої дати. Апеляційна інстанція дійшла висновку, що сам факт призначення пенсії «заднім числом» не є достатньою підставою для стягнення раніше виплаченої допомоги, якщо орган, який вимагає повернення коштів, не довів недобросовісність особи або наявність рахункової помилки.

Обставини справи

У квітні 2025 року Костянтинівський міський центр зайнятості звернувся до суду з позовом про стягнення з громадянки 28 217 грн допомоги по безробіттю.

Позивач зазначав, що жінка перебувала на обліку як безробітна та отримувала допомогу з 17 травня по 27 листопада 2022 року. Водночас після виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду Пенсійний фонд призначив їй пенсію з 11 травня 2022 року. Через збіг періодів отримання пенсії та допомоги по безробіттю центр зайнятості вважав, що виплачені кошти підлягають поверненню.

Що вирішив районний суд

Шевченківський районний суд м. Дніпра задовольнив позов центру зайнятості.

Суд першої інстанції виходив із того, що відповідачка не мала законних підстав для набуття статусу безробітної та отримання допомоги по безробіттю, оскільки згодом їй було призначено пенсію за період, який охоплював час отримання цих виплат.

Доводи апеляційної скарги

Оскаржуючи рішення, жінка наголошувала, що на момент звернення до центру зайнятості у травні 2022 року вона не отримувала пенсію та навіть не зверталася за її призначенням.

За її словами, до Пенсійного фонду вона подала заяву лише у вересні 2023 року — майже через дев’ять місяців після припинення виплати допомоги по безробіттю. Після отримання відмови вона оскаржила її до адміністративного суду і лише у 2024 році домоглася призначення пенсії.

Також відповідачка звернула увагу, що центр зайнятості не посилався на рахункову помилку під час виплати допомоги та не навів доказів будь-яких неправомірних дій з її боку під час отримання статусу безробітної чи одержання виплат.

Позиція апеляційного суду

Колегія суддів зазначила, що вирішальним для розгляду спору є питання про наявність або відсутність недобросовісності з боку особи, яка отримувала допомогу по безробіттю.

Суд звернув увагу на положення статті 1215 Цивільного кодексу України, відповідно до яких пенсії, допомоги та інші соціальні виплати, надані як засіб до існування, не підлягають поверненню, якщо вони були виплачені добровільно, за відсутності рахункової помилки та недобросовісності набувача.

Апеляційний суд також послався на правові висновки Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду, згідно з якими добросовісність отримувача соціальних виплат презюмується, а обов’язок доведення протилежного покладається на орган, який вимагає повернення коштів.

Чому суд відмовив у стягненні коштів

Суд встановив, що жінка звернулася по пенсію лише у вересні 2023 року, тобто вже після завершення періоду отримання допомоги по безробіттю.

Колегія суддів дійшла висновку, що матеріали справи 932/11492/25 не містять доказів того, що під час звернення до центру зайнятості у травні 2022 року вона знала про наявність у себе права на пенсію або навмисно приховала відповідні відомості.

Апеляційний суд зазначив, що після призначення пенсії з 11 травня 2022 року виникла ситуація накладення періодів отримання пенсії та допомоги по безробіттю. Проте сам по собі цей факт не створює підстав для повернення вже виплачених коштів.

Водночас центр зайнятості не довів ані недобросовісності відповідачки, ані того, що виплата допомоги стала наслідком рахункової помилки. За таких обставин підстав для застосування винятків, передбачених статтею 1215 ЦК України, суд не встановив.

Висновки суду

Дніпровський апеляційний суд дійшов висновку, що позивач не спростував презумпцію добросовісності отримувачки допомоги та не довів обставин, які дозволяли б стягнути з неї отримані соціальні виплати.

У результаті апеляційну скаргу було задоволено, рішення Шевченківського районного суду м. Дніпра скасовано, а в задоволенні позову Костянтинівського міського центру зайнятості про стягнення 28 217 грн допомоги по безробіттю відмовлено. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена в касаційному порядку.

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