АК-уповноважений – не єдиний «автор» антикорупційної програми.

Фото: dzplatforma.com.ua

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Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, яка роль АК-уповноваженого при розробці та затвердженні антикорупційної програми.

«Якість антикорупційної програми органу публічної влади залежить від того, наскільки ретельно інституція проаналізувала власні функції та процеси, виявила корупційні ризики та визначила реальні заходи впливу для їх мінімізації або усунення. Ключову роль у цьому процесі відіграє АК-уповноважений», - підкреслили у відомстві.

У НАЗК підкреслили, що саме уповноважений організовує роботу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу, координує взаємодію структурних підрозділів, допомагає визначити причини й умови виникнення корупційних ризиків, а також готує пропозиції щодо заходів для їх усунення.

Водночас АК-уповноважений – не єдиний «автор» антикорупційної програми. Ефективна програма має бути результатом спільної роботи керівництва, структурних підрозділів, робочої групи з оцінювання корупційних ризиків та самого АК-уповноваженого. Структурні підрозділи володіють вичерпною інформацією щодо специфіки виконуваних ними функцій та процесів, тоді як АК-уповноважений допомагає виявити та сформувати перелік «слабких місць», що в подальшому дозволяє ідентифікувати корупційні ризики та розробити дієві заходи для їх усунення (мінімізації).

Роль уповноваженого полягає в тому, щоб:

◾ організувати процес оцінювання корупційних ризиків;

◾ забезпечити методичний супровід структурних підрозділів;

◾ узагальнити результати оцінювання ризиків;

◾ підготувати проєкт антикорупційної програми або взяти участь у його підготовці;

◾ забезпечити подання програми на погодження до НАЗК (у разі наявності обов’язку погодження);

◾ здійснювати моніторинг її виконання (стан виконання розроблених заходів впливу на виявлені корупційні ризики) та, у разі необхідності, готувати пропозиції щодо оновлення програми;

◾ після завершення дії антикорупційної програми здійснити оцінку стану її виконання, тобто визначити результативність та ефективність антикорупційної програми.

«Антикорупційну програму затверджує керівник органу або інший визначений законом суб’єкт. Тобто уповноважений організовує, координує, супроводжує та контролює якість процесу, але відповідальність за належне затвердження і реальне впровадження програми має бути спільною управлінською відповідальністю організації», - додали у НАЗК.

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