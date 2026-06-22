Від 9,6 до 22,8 тисяч гривень – скільки платять курсантам військових вишів

Курсанти військових вишів і коледжів отримують від 9,6 тис. грн на місяць, а виплати для відмінників четвертого курсу можуть перевищувати 22 тис. грн.

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Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення для курсантів вищих військових навчальних закладів і військових коледжів на 2026 рік. Розмір виплат залежить від курсу навчання, успішності, посади та соціального статусу.

При цьому студенти цивільних закладів вищої освіти нині отримують мінімальну стипендію у розмірі 2 тис. грн, яка з вересня має зрости до 4 тис. грн.

Які виплати отримують курсанти перших курсів

Курсанти І–ІІ курсів отримують від 9 646 до 10 320 грн на місяць. Для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення становить від 14 561 до 15 109 грн.

Розмір виплат для курсантів старших курсів

Для курсантів ІІІ–IV курсів передбачено виплати від 9 970 до 10 524 грн на місяць. Для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, сума становить від 14 759 до 15 508 грн.

Відмінники четвертого курсу можуть отримувати понад 22 тисячі гривень

Курсанти четвертого курсу, які навчаються на відмінно або проходять стажування, можуть отримувати до 22 854 грн на місяць.

Для відмінників із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати 27 838 грн.

Держава забезпечує курсантів харчуванням, проживанням і медичним обслуговуванням

Грошове забезпечення є лише частиною підтримки курсантів. Держава повністю забезпечує їх триразовим харчуванням і проживанням, військовою формою та необхідним спорядженням, а також гарантує повне медичне обслуговування.

Вступна кампанія до військових вишів триває

У Міністерстві оборони нагадали, що вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів триває. Термін подачі документів цього року продовжено до 1 липня.

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