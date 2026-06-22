  1. В Україні

Від 9,6 до 22,8 тисяч гривень – скільки платять курсантам військових вишів

11:31, 22 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Курсанти військових вишів і коледжів отримують від 9,6 тис. грн на місяць, а виплати для відмінників четвертого курсу можуть перевищувати 22 тис. грн.
Від 9,6 до 22,8 тисяч гривень – скільки платять курсантам військових вишів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення для курсантів вищих військових навчальних закладів і військових коледжів на 2026 рік. Розмір виплат залежить від курсу навчання, успішності, посади та соціального статусу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

При цьому студенти цивільних закладів вищої освіти нині отримують мінімальну стипендію у розмірі 2 тис. грн, яка з вересня має зрости до 4 тис. грн.

Які виплати отримують курсанти перших курсів

Курсанти І–ІІ курсів отримують від 9 646 до 10 320 грн на місяць. Для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення становить від 14 561 до 15 109 грн.

Розмір виплат для курсантів старших курсів

Для курсантів ІІІ–IV курсів передбачено виплати від 9 970 до 10 524 грн на місяць. Для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, сума становить від 14 759 до 15 508 грн.

Відмінники четвертого курсу можуть отримувати понад 22 тисячі гривень

Курсанти четвертого курсу, які навчаються на відмінно або проходять стажування, можуть отримувати до 22 854 грн на місяць.

Для відмінників із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати 27 838 грн.

Держава забезпечує курсантів харчуванням, проживанням і медичним обслуговуванням

Грошове забезпечення є лише частиною підтримки курсантів. Держава повністю забезпечує їх триразовим харчуванням і проживанням, військовою формою та необхідним спорядженням, а також гарантує повне медичне обслуговування.

Вступна кампанія до військових вишів триває

У Міністерстві оборони нагадали, що вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів триває. Термін подачі документів цього року продовжено до 1 липня.

Переваги вступу до ВВНЗ, серед яких грошове, медичне та речове забезпечення, а також безплатне проживання, харчування та гарантований старт кар'єри

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші військові міноборони університет студенти

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]