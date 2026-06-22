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Ошукав волонтера на $30 000 під приводом продажу дронів для ЗСУ: у Києві судитимуть чоловіка

11:13, 22 червня 2026
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За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.
Ошукав волонтера на $30 000 під приводом продажу дронів для ЗСУ: у Києві судитимуть чоловіка
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У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 35-річного киянина, який заволодів коштами волонтера, пообіцявши поставити партію безпілотників для потреб фронту. Про це повідомила столична поліція.

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Правоохоронці нагадали, що наприкінці минулого року до поліції звернувся підприємець, який займається волонтерською діяльністю, та повідомив, що став жертвою шахрайства під час придбання дронів для військових.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант представився надійним постачальником безпілотників та запропонував потерпілому придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за ціною, нижчою за ринкову. Переконавши чоловіка у своїх можливостях, зловмисник отримав від нього 30 тисяч доларів як оплату за товар та пообіцяв поставити дрони впродовж кількох днів.

«Після отримання коштів обіцяних дронів покупець не отримав, а фігурант припинив виходити на зв’язок. Проведеними слідчими та оперативними заходами поліцейські викрили правопорушника та зібрали необхідну доказову базу його причетності до злочину», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує  до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Національна поліція поліція шахрай

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