Ошукав волонтера на $30 000 під приводом продажу дронів для ЗСУ: у Києві судитимуть чоловіка

За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

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У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 35-річного киянина, який заволодів коштами волонтера, пообіцявши поставити партію безпілотників для потреб фронту. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці нагадали, що наприкінці минулого року до поліції звернувся підприємець, який займається волонтерською діяльністю, та повідомив, що став жертвою шахрайства під час придбання дронів для військових.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант представився надійним постачальником безпілотників та запропонував потерпілому придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за ціною, нижчою за ринкову. Переконавши чоловіка у своїх можливостях, зловмисник отримав від нього 30 тисяч доларів як оплату за товар та пообіцяв поставити дрони впродовж кількох днів.

«Після отримання коштів обіцяних дронів покупець не отримав, а фігурант припинив виходити на зв’язок. Проведеними слідчими та оперативними заходами поліцейські викрили правопорушника та зібрали необхідну доказову базу його причетності до злочину», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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