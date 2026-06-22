  1. В Украине

Обманул волонтера на $30 000 под предлогом продажи дронов для ВСУ: в Киеве будут судить мужчину

11:13, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Обманул волонтера на $30 000 под предлогом продажи дронов для ВСУ: в Киеве будут судить мужчину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 35-летнего киевлянина, который завладел средствами волонтера, пообещав поставить партию беспилотников для нужд фронта. Об этом сообщила столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители напомнили, что в конце прошлого года в полицию обратился предприниматель, занимающийся волонтерской деятельностью, и сообщил, что стал жертвой мошенничества при приобретении дронов для военных.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что фигурант представился надежным поставщиком беспилотников и предложил потерпевшему приобрести партию квадрокоптеров Mavic 3T по цене ниже рыночной. Убедив мужчину в своих возможностях, злоумышленник получил от него 30 тысяч долларов в качестве оплаты за товар и пообещал поставить дроны в течение нескольких дней.

«После получения средств обещанных дронов покупатель не получил, а фигурант перестал выходить на связь. Проведенными следственными и оперативными мероприятиями полицейские разоблачили правонарушителя и собрали необходимую доказательную базу его причастности к преступлению», — заявили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция мошенник

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дистанционные ВВК и ОПФО за рубежом: почему право на экспертизу остается декларативным

Законодательство Украины формально позволяет проходить медико-социальные процедуры дистанционно, однако на практике украинцы за рубежом сталкиваются с непреодолимыми барьерами еще до начала рассмотрения дела.

Фотографии с похорон и три чека не стали доказательством семейных отношений: Верховный Суд отказал в признании гражданского брака

Факт совместного проживания не может подтверждаться лишь фотографиями, чеками или регистрацией по одному адресу без доказательств общего бюджета.

Штрафы за отказ в предоставлении информации арбитражным управляющим хотят ввести без исключения для служебной тайны

В законопроекте об усилении защиты арбитражных управляющих выявили пробелы, которые могут затруднить его реализацию.

Дети выехали из-за домашнего насилия, а отец продал квартиру без разрешения органа опеки: как ситуацию оценил Верховный Суд

ВС подчеркнул, что отсутствие разрешения органа опеки само по себе не делает договор недействительным, однако сделка подлежит признанию недействительной, если она сужает жилищные права и интересы детей.

Великая Палата объяснила, почему за действия «Беркута» во время Майдана должно отвечать государство

Государство может быть гражданским ответчиком в уголовном производстве, а возмещение вреда по статье 1174 ГК Украины не может одновременно возлагаться на должностное лицо и государство.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]