Обманул волонтера на $30 000 под предлогом продажи дронов для ВСУ: в Киеве будут судить мужчину

За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 35-летнего киевлянина, который завладел средствами волонтера, пообещав поставить партию беспилотников для нужд фронта. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители напомнили, что в конце прошлого года в полицию обратился предприниматель, занимающийся волонтерской деятельностью, и сообщил, что стал жертвой мошенничества при приобретении дронов для военных.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что фигурант представился надежным поставщиком беспилотников и предложил потерпевшему приобрести партию квадрокоптеров Mavic 3T по цене ниже рыночной. Убедив мужчину в своих возможностях, злоумышленник получил от него 30 тысяч долларов в качестве оплаты за товар и пообещал поставить дроны в течение нескольких дней.

«После получения средств обещанных дронов покупатель не получил, а фигурант перестал выходить на связь. Проведенными следственными и оперативными мероприятиями полицейские разоблачили правонарушителя и собрали необходимую доказательную базу его причастности к преступлению», — заявили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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