От 9,6 до 22,8 тысяч гривен — сколько платят курсантам военных вузов

Курсанты военных вузов и колледжей получают от 9,6 тыс. грн в месяц, а выплаты отличникам четвёртого курса могут превышать 22 тыс. грн.

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Минобороны обнародовало размеры денежного обеспечения для курсантов высших военных учебных заведений и военных колледжей на 2026 год. Размер выплат зависит от курса обучения, успеваемости, должности и социального статуса.

При этом студенты гражданских высших учебных заведений в настоящее время получают минимальную стипендию в размере 2 тыс. грн, которая с сентября должна вырасти до 4 тыс. грн.

Какие выплаты получают курсанты первых курсов

Курсанты I–II курсов получают от 9 646 до 10 320 грн в месяц. Для детей-сирот и лиц, лишённых родительской опеки, денежное обеспечение составляет от 14 561 до 15 109 грн.

Размер выплат для курсантов старших курсов

Для курсантов III–IV курсов предусмотрены выплаты от 9 970 до 10 524 грн в месяц. Для детей-сирот и лиц, лишённых родительской опеки, сумма составляет от 14 759 до 15 508 грн.

Отличники четвёртого курса могут получать более 22 тысяч гривен

Курсанты четвёртого курса, обучающиеся на «отлично» или проходящие стажировку, могут получать до 22 854 грн в месяц.

Для отличников из числа детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, выплаты могут достигать 27 838 грн.

Государство обеспечивает курсантов питанием, проживанием и медицинским обслуживанием

Денежное обеспечение — лишь часть поддержки курсантов. Государство полностью обеспечивает их трехразовым питанием и проживанием, военной формой и необходимым снаряжением, а также гарантирует полное медицинское обслуживание.

Приёмная кампания в военные вузы продолжается

В Министерстве обороны напомнили, что приёмная кампания в высшие военные учебные заведения продолжается. Срок подачи документов в этом году продлён до 1 июля.

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