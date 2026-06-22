Какая роль АК-уполномоченного при разработке и утверждении антикоррупционной программы
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, какова роль АК-уполномоченного при разработке и утверждении антикоррупционной программы.
«Качество антикоррупционной программы органа публичной власти зависит от того, насколько тщательно учреждение проанализировало собственные функции и процессы, выявило коррупционные риски и определило реальные меры воздействия для их минимизации или устранения. Ключевую роль в этом процессе играет АК-уполномоченный», — подчеркнули в ведомстве.
В НАЗК отметили, что именно уполномоченный организует работу по оценке коррупционных рисков в деятельности органа, координирует взаимодействие структурных подразделений, помогает определить причины и условия возникновения коррупционных рисков, а также готовит предложения по мерам для их устранения.
В то же время АК-уполномоченный — не единственный «автор» антикоррупционной программы. Эффективная программа должна быть результатом совместной работы руководства, структурных подразделений, рабочей группы по оценке коррупционных рисков и самого АК-уполномоченного. Структурные подразделения обладают исчерпывающей информацией о специфике выполняемых ими функций и процессов, тогда как АК-уполномоченный помогает выявить и сформировать перечень «слабых мест», что в дальнейшем позволяет идентифицировать коррупционные риски и разработать действенные меры для их устранения (минимизации).
Роль уполномоченного заключается в том, чтобы:
◾ организовать процесс оценки коррупционных рисков;
◾ обеспечить методическое сопровождение структурных подразделений;
◾ обобщить результаты оценки рисков;
◾ подготовить проект антикоррупционной программы или принять участие в его подготовке;
◾ обеспечить подачу программы на согласование в НАЗК (при наличии обязанности согласования);
◾ осуществлять мониторинг ее выполнения (состояния выполнения разработанных мер воздействия на выявленные коррупционные риски) и, при необходимости, готовить предложения по обновлению программы;
◾ после завершения действия антикоррупционной программы провести оценку состояния ее выполнения, то есть определить результативность и эффективность антикоррупционной программы.
«Антикоррупционную программу утверждает руководитель органа или иной определенный законом субъект. То есть уполномоченный организует, координирует, сопровождает и контролирует качество процесса, однако ответственность за надлежащее утверждение и реальное внедрение программы должна быть общей управленческой ответственностью организации», — добавили в НАЗК.
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