Выплаты раненым военнослужащим: когда начисляют 100 тысяч гривен и как их продлить

От чего зависит выплата, какие документы нужны и при каких условиях ее могут продлить до 12 месяцев.

Коkлаж: SUD.UA

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Военнослужащие, получившие травму, ранение, контузию или увечье во время защиты Украины, могут дополнительно получать 100 тысяч гривен в период лечения и реабилитации, однако порядок начисления этих средств имеет ряд особенностей.

«Судебно-юридическая газета» разобралась, какие выплаты гарантированы защитникам во время лечения, при каких условиях они продлеваются после четырех месяцев пребывания в медицинском учреждении и на какую еще финансовую поддержку могут рассчитывать военнослужащие.

Какие выплаты сохраняются во время лечения после ранения

Во время лечения после ранения, полученного вследствие боевых действий, за военнослужащим сохраняется основное денежное обеспечение по последней занимаемой должности. Также ему назначается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Эта выплата начисляется за весь период стационарного лечения как в Украине, так и за рубежом, включая время перемещения между медицинскими учреждениями.

Дополнительное вознаграждение может выплачиваться и во время отпуска для лечения после выписки из стационара. Однако такая возможность предусмотрена только в случаях, когда военно-врачебная комиссия признает ранение тяжелым. Если травма не относится к категории тяжелых, после завершения стационарного лечения начисление дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен прекращается.

Какие документы необходимы для получения выплат

В начале лечения основанием для осуществления выплат является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), которую выдает командир воинской части.

Если лечение продолжается непрерывно более четырех месяцев, для сохранения выплат необходимо получить заключение военно-врачебной комиссии о необходимости длительного лечения. В Министерстве обороны подчеркивают, что пройти такой осмотр необходимо до окончания четырехмесячного срока лечения.

На основании заключения ВВК и соответствующего приказа командира воинской части финансовое обеспечение продлевается. Общий срок непрерывного получения выплат во время лечения может составлять до 12 месяцев.

Пребывание на лечении в Украине подтверждается справкой об обстоятельствах травмы и уведомлением о госпитализации от учреждения здравоохранения. После четырех месяцев лечения дополнительно требуется решение ВВК.

В случае лечения за рубежом подтверждением являются медицинские документы и отметки Государственной пограничной службы о пересечении государственной границы.

На какую дополнительную помощь могут рассчитывать раненые военные

Помимо ежемесячных выплат во время лечения, раненые военнослужащие имеют право на другие виды государственной поддержки.

В частности, они могут получить две ежегодные выплаты в размере месячного денежного обеспечения без учета дополнительного вознаграждения в 100 тысяч гривен:

помощь на оздоровление;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

В Минобороны обращают внимание, что сам факт получения боевого ранения является достаточным основанием для назначения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Когда выплачивается единовременная денежная помощь

Также раненые защитники имеют право на единовременную денежную помощь. Речь идет о компенсационной выплате в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, если повреждение здоровья было получено во время защиты Украины, исполнения обязанностей военной службы или прохождения службы.

Размер такой помощи зависит от установленной группы инвалидности или процента утраты трудоспособности, а также от причины инвалидности или утраты трудоспособности.

Соответствующие показатели определяет экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица.

Таким образом, раненые военнослужащие во время лечения могут не только сохранять основное денежное обеспечение и получать дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен, но и претендовать на другие виды материальной поддержки и компенсаций, предусмотренные законодательством.

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