Військовий може роками лікуватися після поранення, але виплати передбачені лише на рік: які зміни пропонують

Пропонується гарантувати грошове забезпечення військовим до завершення лікування, протезування або остаточного рішення ВЛК.

Фото: armyinform.com.ua

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В Україні зареєстрували петицію до Кабміну із вимогою забезпечити безперервне грошове забезпечення важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України на весь фактичний період лікування.

Автори звернення наголошують, що нинішній порядок дозволяє зберігати виплати лише протягом визначеного терміну, тоді як відновлення після важких бойових травм може тривати роками. На їхню думку, через це захисники, які втратили здоров’я на фронті, та їхні родини опиняються у складному фінансовому становищі саме тоді, коли найбільше потребують підтримки держави.

Чому вимагають скасувати обмеження у 12 місяців

У тексті петиції зазначається, що чинне законодавство та нормативно-правові акти обмежують термін збереження грошового забезпечення поранених військовослужбовців строком до 12 місяців.

Автори наголошують, що при важких пораненнях, ампутаціях, необхідності проведення численних операцій, тривалому лікуванні, реабілітації та протезуванні, зокрема за кордоном, повне відновлення за такий період часто є неможливим.

За їхніми словами, після завершення 12-місячного строку частина військових потрапляє у ситуацію, коли продовжує перебувати на лікуванні, однак виплати можуть бути критично зменшені або припинені. У результаті без належного фінансового забезпечення залишаються не лише самі поранені військовослужбовці, а й їхні сім’ї.

Також зазначається, що замість зосередження на лікуванні та відновленні багато поранених захисників змушені проходити численні військово-лікарські комісії, оскаржувати рішення, надсилати адвокатські запити та звертатися до суду для відновлення виплат.

Така ситуація створює додаткове психологічне навантаження на військових та негативно впливає на мотивацію громадян до проходження служби.

Які виплати зараз передбачені для поранених військових

Наразі військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію або каліцтво під час захисту України, зберігають основне грошове забезпечення за останньою займаною посадою.

Крім того, їм може виплачуватися додаткова щомісячна винагорода у розмірі 100 тисяч гривень за весь період стаціонарного лікування як в Україні, так і за кордоном, включаючи час переміщення між медичними закладами.

Після виписки зі стаціонару виплата додаткової винагороди може продовжуватися під час відпустки для лікування, однак лише у випадках, коли військово-лікарська комісія визнає поранення тяжким. Якщо травма не належить до категорії тяжких, після завершення стаціонарного лікування нарахування додаткових 100 тисяч гривень припиняється.

Для отримання виплат на початку лікування необхідною підставою є довідка про обставини травми, поранення, контузії або каліцтва, яку видає командир військової частини.

Якщо лікування триває понад чотири місяці, військовослужбовець має пройти військово-лікарську комісію та отримати висновок про потребу в подальшому лікуванні. На підставі рішення ВЛК та відповідного наказу командира військової частини виплати продовжуються.

Водночас чинні правила передбачають, що загальний строк безперервного отримання грошового забезпечення під час лікування може становити до 12 місяців. Саме це обмеження і стало предметом критики авторів нової петиції.

На їхню думку, для військових з ампутаціями, складними пораненнями та тривалим протезуванням одного року часто недостатньо для завершення лікування та реабілітації.

Які зміни пропонують автори петиції

Автори звернення вимагають від уряду внести зміни до постанов та інших нормативно-правових актів, скасувавши обмеження щодо збереження виплат пораненим військовослужбовцям строком у 12 місяців.

Також вони пропонують законодавчо закріпити безперервне та повне збереження грошового забезпечення, включаючи належні виплати поза штатом, на весь фактичний період лікування, реабілітації та протезування до повного одужання або ухвалення остаточного рішення військово-лікарської комісії про звільнення зі служби.

Крім того, у петиції пропонується запровадити контроль та відповідальність для командування і фінансових служб військових частин за затримку, неправомірне зменшення або припинення виплат пораненим військовослужбовцям.

Окремо автори звернення закликають створити прозорий та спрощений механізм продовження виплат без необхідності регулярного проходження бюрократичних процедур для військових з очевидними важкими травмами та ампутаціями.

На яку ще допомогу можуть розраховувати поранені захисники

Окрім щомісячного грошового забезпечення та додаткової винагороди, поранені військовослужбовці мають право й на інші види державної підтримки.

Зокрема, вони можуть отримувати допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У Міністерстві оборони раніше зазначали, що сам факт отримання бойового поранення є достатньою підставою для призначення такої матеріальної допомоги.

Також законодавством передбачена одноразова грошова допомога у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, якщо ушкодження здоров’я було отримане під час захисту України, виконання обов’язків військової служби або проходження служби.

Розмір такої виплати залежить від встановленої групи інвалідності, відсотка втрати працездатності та причин, через які настали відповідні наслідки для здоров’я.

Петиція вже розпочала збір підписів

Петицію №41/010160-26еп зареєстрували 22 червня 2026 року.

Її автори наголошують, що поранені військовослужбовці не повинні відстоювати право на належні їм виплати через суди після того, як отримали важкі поранення під час захисту держави.

Станом на дату реєстрації до завершення збору підписів залишається 92 дні.

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