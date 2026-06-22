Нові бойові контракти в ЗСУ: строки служби, виплати та бонуси до 1 млн гривень

Міністерство оборони України представило нову модель бойових контрактів для військовослужбовців.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Фактично йдеться про спробу змінити саму логіку проходження військової служби — від відкритого строку мобілізації до контрактної системи з фіксованим горизонтом і «ринковою» мотивацією.

Строк служби відомий заздалегідь

Одна з ключових новацій — запровадження чітких термінів служби за контрактом залежно від категорії військових та рівня ризику.

За оновленою моделлю:

у найризикованіших підрозділах — орієнтовно 10–14 місяців служби;

для інших бойових спеціальностей — до 24 місяців;

для окремих напрямів передбачаються довші контракти, але також із фіксованим строком.

Головний принцип: військовий від початку знає, коли завершується контракт.

Доплата за ризик

У Міноборони фактично закріплюють нову модель фінансової мотивації — оплату за рівень ризику виконання завдань. Це контракти з урахуванням ризику та навантажень – чим ближче до першої лінії, тим більші виплати. Передбачені для пілотів БпЛА, операторів НРК, РЕБ, артилеристів та інших фахівців не з переліку посад для піхотно-штурмового контракту.

Міноборони пропонує захисникам більше визначеності щодо їхньої служби та більше можливостей для кар’єрного зростання.

Новий бойовий контракт можуть укласти:

військовозобов’язані;

діючі військовослужбовці.

Термін бойового контракту становить 24 місяці.

Також йдеться про багаторівневу систему виплат:

базове грошове забезпечення;

щомісячні доплати;

надбавки за участь у бойових діях;

підвищені виплати для штурмових та передових підрозділів.

В Міноборони акцентують на тому, що модель має зробити службу більш прогнозованою та справедливою з точки зору навантаження і ризику.

Бонус до 1 млн гривень: як це працює

Окремим елементом нової системи є разова фінансова винагорода за підписання контракту.

За представленою концепцією:

виплата може сягати до 1 млн грн;

кошти не виплачуються одноразово повністю;

передбачено поетапне нарахування — частина при підписанні, решта під час служби.

Соціальний пакет після служби

Після завершення контракту військовим обіцяють пакет гарантій, який включає:

соціальну підтримку в перехідний період;

доступ до державних програм;

можливості перекваліфікації та навчання;

медичні гарантії після служби.

Що фактично змінюється для військового

Якщо спростити запропоновану реформу, то головна відмінність полягає у переході від моделі «служи, доки триває мобілізація» до моделі «підписав контракт на конкретний термін і розумієш свої умови наперед». Наразі значна частина військовослужбовців проходить службу в межах мобілізації без чітко визначеної кінцевої дати. Саме ця невизначеність протягом тривалого часу залишається однією з найгостріших проблем, яку порушують як самі військові, так і їхні родини.

Запропонована Міноборони система має змінити цей підхід. Людина ще до підписання контракту повинна розуміти, скільки триватиме служба, який рівень ризику передбачає обрана спеціальність та на які виплати вона може розраховувати.

Ще одна принципова відмінність — фінансова модель. Якщо зараз система виплат переважно складається з базового грошового забезпечення та окремих бойових надбавок, то нова концепція передбачає більш чітку залежність між рівнем небезпеки та розміром винагороди. Фактично Міноборони пропонує запровадити ринковий принцип: чим складніші та небезпечніші завдання виконує військовий, тим вищою має бути його фінансова компенсація. Окремою новацією є і великі разові бонуси за підписання контракту. Так держава намагається не лише залучити нових людей до війська, а й утримати їх протягом усього терміну служби завдяки поетапній виплаті коштів.

Крім того, акцент переноситься і на період після завершення служби. Якщо раніше основна увага приділялася проходженню військової служби, то нова модель передбачає комплексний супровід людини після повернення до цивільного життя — через державні програми, навчання, перекваліфікацію та соціальні гарантії.

Водночас головне питання залишається відкритим: чи буде достатньо фінансових стимулів, аби компенсувати надзвичайно високі ризики бойових спеціальностей та забезпечити стабільне поповнення армії в умовах тривалої війни.

Система переходить від мобілізаційної до контрактної логіки

Юридично та концептуально нова модель означає поступовий рух від класичної мобілізаційної системи до контрактної армії.

Новий бойовий контракт від Міноборони — це спроба юридично і фінансово переформатувати модель військової служби в Україні, зробивши її більш прогнозованою та контрактною.

Ефективність реформи залежатиме від того, чи зможе нова система стати достатньо привабливою та конкурентною.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» Міноборони надало роз’яснення щодо нової системи мотиваційних контрактів у Силах оборони та відповіло на запитання військовослужбовців про порядок їх підписання.

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