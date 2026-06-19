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Чи потрібно розривати старий контракт перед новим та як рахується стаж – пояснили в Міноборони

18:41, 19 червня 2026
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Міноборони роз’яснило порядок переходу на мотиваційні контракти та облік строку служби.
Чи потрібно розривати старий контракт перед новим та як рахується стаж – пояснили в Міноборони
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Міноборони надало роз’яснення щодо нової системи мотиваційних контрактів у Силах оборони та відповіло на запитання військовослужбовців про порядок їх підписання.

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Чи потрібно розривати чинний контракт

У відомстві зазначили, що розривати чинний контракт перед підписанням нового не потрібно.

Після укладення нового мотиваційного контракту попередній контракт припиняє свою дію автоматично. Новий договір набирає чинності з дня його укладення, який зазначається в наказі по особовому складу.

Облік строку служби

Також роз’яснено питання зарахування попереднього періоду служби.

Строк служби за попереднім контрактом не включається до строку служби за новим мотиваційним контрактом. Водночас цей період враховується у загальний строк військової служби.

Вплив на відстрочку після служби

У Міністерстві оборони уточнили, що попередній строк служби також впливає на тривалість відстрочки після завершення нового контракту.

Таким чином, попередній та новий періоди служби враховуються окремо в межах різних правових механізмів, але впливають на загальний військовий стаж.

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