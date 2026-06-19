Нужно ли расторгать старый контракт перед заключением нового и как учитывается стаж — пояснили в Минобороны
Минобороны предоставило разъяснения относительно новой системы мотивационных контрактов в Силах обороны и ответило на вопросы военнослужащих о порядке их подписания.
Нужно ли расторгать действующий контракт
В ведомстве отметили, что расторгать действующий контракт перед подписанием нового не нужно.
После заключения нового мотивационного контракта предыдущий контракт автоматически теряет силу. Новый договор вступает в силу со дня его заключения, который указывается в приказе по личному составу.
Учёт срока службы
Также разъяснен вопрос зачёта предыдущего периода службы.
Срок службы по предыдущему контракту не включается в срок службы по новому мотивационному контракту. В то же время этот период учитывается в общем сроке военной службы.
Влияние на отсрочку после службы
В Министерстве обороны уточнили, что предыдущий срок службы также влияет на продолжительность отсрочки после завершения нового контракта.
Таким образом, предыдущий и новый периоды службы учитываются отдельно в рамках различных правовых механизмов, но влияют на общий военный стаж.
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