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Нужно ли расторгать старый контракт перед заключением нового и как учитывается стаж — пояснили в Минобороны

18:41, 19 июня 2026
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Минобороны разъяснило порядок перехода на мотивационные контракты и учет срока службы.
Нужно ли расторгать старый контракт перед заключением нового и как учитывается стаж — пояснили в Минобороны
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Минобороны предоставило разъяснения относительно новой системы мотивационных контрактов в Силах обороны и ответило на вопросы военнослужащих о порядке их подписания.

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Нужно ли расторгать действующий контракт

В ведомстве отметили, что расторгать действующий контракт перед подписанием нового не нужно.

После заключения нового мотивационного контракта предыдущий контракт автоматически теряет силу. Новый договор вступает в силу со дня его заключения, который указывается в приказе по личному составу.

Учёт срока службы

Также разъяснен вопрос зачёта предыдущего периода службы.

Срок службы по предыдущему контракту не включается в срок службы по новому мотивационному контракту. В то же время этот период учитывается в общем сроке военной службы.

Влияние на отсрочку после службы

В Министерстве обороны уточнили, что предыдущий срок службы также влияет на продолжительность отсрочки после завершения нового контракта.

Таким образом, предыдущий и новый периоды службы учитываются отдельно в рамках различных правовых механизмов, но влияют на общий военный стаж.

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