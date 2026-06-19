АМКУ оштрафовал ФЛП на 30 тысяч гривен за копирование упаковки туалетной бумаги «Обухов»
Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала физическое лицо-предпринимателя на 30 тысяч гривен за неправомерное использование оформления упаковки продукции, похожего на дизайн товаров ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат».
Как сообщили в АМКУ, дело было открыто по заявлению ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», которое пожаловалось на действия конкурента.
По данным заявителя, предприниматель использовал оформление упаковки продукции «Житомирский», которое было схожим с упаковкой продукции «Обухов 65М». При этом никакого разрешения на использование схожего дизайна упаковки предпринимателю не предоставлялось.
Во время рассмотрения дела Отделение установило, что такие действия могли привести к смешению деятельности двух субъектов хозяйствования в глазах потребителей и создать для предпринимателя неправомерные конкурентные преимущества благодаря использованию деловой репутации другого производителя.
С учетом собранных доказательств административная коллегия Северного МТВ АМКУ признала действия ФЛП нарушением статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».
По результатам рассмотрения дела на предпринимателя наложен штраф в размере 30 тысяч гривен.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.