АМКУ оштрафовал ФЛП на 30 тысяч гривен за копирование упаковки туалетной бумаги «Обухов»

По данным заявителя, предприниматель использовал оформление упаковки продукции «Житомирский», которое было схожим с упаковкой продукции «Обухов 65М».

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Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала физическое лицо-предпринимателя на 30 тысяч гривен за неправомерное использование оформления упаковки продукции, похожего на дизайн товаров ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат».

Как сообщили в АМКУ, дело было открыто по заявлению ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», которое пожаловалось на действия конкурента.

По данным заявителя, предприниматель использовал оформление упаковки продукции «Житомирский», которое было схожим с упаковкой продукции «Обухов 65М». При этом никакого разрешения на использование схожего дизайна упаковки предпринимателю не предоставлялось.

Во время рассмотрения дела Отделение установило, что такие действия могли привести к смешению деятельности двух субъектов хозяйствования в глазах потребителей и создать для предпринимателя неправомерные конкурентные преимущества благодаря использованию деловой репутации другого производителя.

С учетом собранных доказательств административная коллегия Северного МТВ АМКУ признала действия ФЛП нарушением статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

По результатам рассмотрения дела на предпринимателя наложен штраф в размере 30 тысяч гривен.

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