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АМКУ оштрафував ФОП на 30 тисяч гривень за копіювання упаковки туалетного паперу Обухів

17:47, 19 червня 2026
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За даними заявника, підприємець використовував оформлення упаковки продукції «Житомирський», яке було схожим з з упаковкою продукції «Обухів 65М».
АМКУ оштрафував ФОП на 30 тисяч гривень за копіювання упаковки туалетного паперу Обухів
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Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала фізичну особу-підприємця на 30 тисяч гривень за неправомірне використання оформлення упаковки продукції, схожого на дизайн товарів ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».

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Як повідомили в АМКУ, справу було відкрито за заявою ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», яке поскаржилося на дії конкурента.

За даними заявника, підприємець використовував оформлення упаковки продукції «Житомирський», яке було схожим з з упаковкою продукції «Обухів 65М». При цьому жодного дозволу на використання схожого дизайну упаковки підприємцю не надавали.

Під час розгляду справи Відділення встановило, що такі дії могли призвести до змішування діяльності двох суб’єктів господарювання в очах споживачів та створити для підприємця неправомірні конкурентні переваги завдяки використанню ділової репутації іншого виробника.

З урахуванням зібраних доказів адміністративна колегія Північного МТВ АМКУ визнала дії ФОП порушенням статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

За результатами розгляду справи на підприємця накладено штраф у розмірі 30 тисяч гривень.

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бізнес АМКУ штраф ФОП

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