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Військові отримуватимуть 25% від ліцензування власних оборонних розробок

17:29, 19 червня 2026
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Уряд запровадив новий порядок комерціалізації технологій, створених у Силах оборони.
Військові отримуватимуть 25% від ліцензування власних оборонних розробок
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Міністерство оборони впроваджує систему винагороди для військовослужбовців, які створюють технології для фронту. За новими правилами, автори розробок отримуватимуть відсоток від їх подальшого ліцензування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

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Новий механізм ліцензування оборонних розробок

Уряд підтримав порядок, який дозволяє передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм платного ліцензування.

Відтепер держава зможе офіційно ліцензувати технології, створені у Силах оборони, для подальшого використання у виробництві.

Винагорода для авторів розробок

Згідно з новою системою, щонайменше 25% доходів від ліцензування отримуватимуть безпосередньо військові — автори відповідних технологій.

Як зазначив міністр оборони, мета рішення — створити прозору та справедливу систему стимулювання для тих, хто розробляє інноваційні рішення в умовах війни.

Куди спрямовуватимуть решту коштів

Інша частина коштів від ліцензування використовуватиметься для розвитку оборонних інновацій. Йдеться про:

  • посилення підрозділів, у яких створюються нові технологічні рішення;
  • розвиток оборонних розробок;
  • захист прав інтелектуальної власності.

Як зазначається, новий підхід має забезпечити конкурентні та прозорі правила роботи з державними оборонними розробками, а також стимулювати розвиток технологій у секторі безпеки й оборони.

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військові війна оборона

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