Військові отримуватимуть 25% від ліцензування власних оборонних розробок

Уряд запровадив новий порядок комерціалізації технологій, створених у Силах оборони.

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Міністерство оборони впроваджує систему винагороди для військовослужбовців, які створюють технології для фронту. За новими правилами, автори розробок отримуватимуть відсоток від їх подальшого ліцензування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Новий механізм ліцензування оборонних розробок

Уряд підтримав порядок, який дозволяє передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм платного ліцензування.

Відтепер держава зможе офіційно ліцензувати технології, створені у Силах оборони, для подальшого використання у виробництві.

Винагорода для авторів розробок

Згідно з новою системою, щонайменше 25% доходів від ліцензування отримуватимуть безпосередньо військові — автори відповідних технологій.

Як зазначив міністр оборони, мета рішення — створити прозору та справедливу систему стимулювання для тих, хто розробляє інноваційні рішення в умовах війни.

Куди спрямовуватимуть решту коштів

Інша частина коштів від ліцензування використовуватиметься для розвитку оборонних інновацій. Йдеться про:

посилення підрозділів, у яких створюються нові технологічні рішення;

розвиток оборонних розробок;

захист прав інтелектуальної власності.

Як зазначається, новий підхід має забезпечити конкурентні та прозорі правила роботи з державними оборонними розробками, а також стимулювати розвиток технологій у секторі безпеки й оборони.

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