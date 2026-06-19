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Міноборони відкрило доступ до інформації про зброю, яку Росія використовує у війні проти України

16:35, 19 червня 2026
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Міноборони запустило державну платформу з даними про 225 досліджень російської техніки.
Міноборони відкрило доступ до інформації про зброю, яку Росія використовує у війні проти України
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Міністерство оборони запускає державний портал TrophyLab — єдиний центр дослідження трофейної техніки, який об’єднує виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення російського озброєння та обміну результатами досліджень. Про це розповіли в Міноборони.

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Зазначається, що платформа відкриває доступ до систематизованих даних про трофейні зразки, що дозволить Україні та партнерам ефективніше аналізувати ворожі технології та розробляти засоби протидії.

Спільна база даних для оборонних досліджень

TrophyLab акумулює інформацію, отриману від підрозділів Сил оборони України, Головного управління розвідки, Служби безпеки України та профільних наукових установ.

Користувачі платформи отримують доступ до каталогу технічних характеристик, креслень та результатів досліджень російського озброєння. Це має забезпечити можливість використання вже проведених аналізів і пришвидшити створення нових рішень для протидії.

Понад 115 зразків у базі

За даними платформи, наразі TrophyLab містить:

  • понад 115 трофейних зразків;
  • 79 категорій та підкатегорій техніки;
  • понад 225 проведених досліджень.

Окрім онлайн-доступу, передбачена можливість реєстрації для отримання зразків з метою проведення власних офлайн-досліджень.

Хто може отримати доступ до платформи

Користувачами TrophyLab можуть стати:

  • наукові організації України;
  • військові частини Сил оборони України;
  • українські виробники оборонних технологій;
  • державні установи та оборонні відомства країн-партнерів;
  • іноземні оборонні компанії держав-партнерів, які відповідають вимогам Міністерства оборони.

Реєстрація здійснюється через сайт проєкту. Під час подання заявки перевіряється відсутність зв’язків із Росією, відсутність санкцій та відповідність іншим встановленим критеріям.

Відкриття доступу до даних про російське озброєння, за оцінкою Міноборони, посилює спроможності Сил оборони України у протидії ворогу на землі та в повітрі. Також це розглядається як внесок у зміцнення міжнародної безпеки та обороноздатності країн-партнерів.

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зброя війна міноборони

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